So geht es Schritt für Schritt zurück in den Kindergarten

Die Gastronomiebetriebe dürfen seit einiger Zeit wieder öffnen – wenn auch mit Einschränkungen. Die „Schwäbische Zeitung“ hat sich bei Betreibern erkundigt, wie die Angebote seit den Lockerungen der Corona-Verordnung angenommen werden.

Bernd Gut vom Gasthof und Hotel Adler in Bad Wurzach sieht nach der Wiedereröffnung noch eine zaghafte Nachfrage im Restaurantbereich, was bisher unter anderem auch an den fehlenden Plätzen gelegen habe. Er hofft, dass sich mit den neuesten Lockerungen die Lage für die Gastronomie etwas entspannt.