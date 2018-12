Siege für Bundesliga-Teams aus Urspring

Die beiden Bundesliga-Mannschaften aus Urspring haben ihr jeweils letztes Spiel im Jahr 2018 gewonnen. Die U19 setzte sich in der Nachwuchsbasketball-Bundesliga (NBBL) gegen die Tigers Tübingen mit 70:58 durch, die U16 sicherte sich ebenfalls vor heimischem Publikum in der Jugendbasketball-Bundesliga (JBBL) mit dem 94:59 gegen Crailsheim zwei weitere Punkte.

NBBL, Hauptrunde: Team Urspring – Tigers Tübingen 70:58 (18:16, 21:10, 17:20, 14:12). - Mit dem Tabellenschlusslicht der Hauptrundengruppe 4 bekam es die Mannschaft von Trainer Krists Plendiskis zu tun – und setzte sich gegen die nach Ansicht vieler bisher unter Wert geschlagenen Tigers durch. Umkämpft war das erste Viertel, das Urspring mit einer 18:16-Führung beendete. Im zweiten Abschnitt dominierte das Team des Gastgebers und baute seinen Vorsprung bis zur Pause auf 39:26 aus. Tübingen gab sich nicht geschlagen, entschied das dritte Viertel mit drei Punkten Vorsprung für sich und verkürzte den Rückstand vor dem Schlussviertel auf 46:66.

Ursprings U19 zähmte die Tigers im letzten Abschnitt wieder. Zwar verfehlten etliche Würfe der Heimmannschaft den Korb und Urspring kam somit nur auf 14 Punkte, doch in der Verteidigung arbeitete das Team von Trainer Plendiskis sehr gut und hielt den Gegner bei zwölf Zählern. Dazu trug der Vorteil bei den Rebounds bei, 48 hatte Urspring am Ende gegenüber 38 von Tübingen (davon nur acht in der Offensive) bei Tübingen. Erfolgreichste Werfer des Teams Urspring waren Kevin Strangmeyer (23 Punkte), Lucas Loth (14) und Franklyn Aunitz (14). Strangmeyer (16) und Loth (13) verzeichneten auch bei den Rebounds einen zweistelligen Wert und hatten somit gegen Tübingen ein Double-Double in der Bilanz stehen. In der Tabelle der Hauptrundengruppe 4 der NBBL verbesserte sich Ursprings U19 auf den fünften Platz – punktgleich mit dem Tabellenvierten Bayern München, der allerdings vier Spiele weniger ausgetragen hat.

JBBL, Hauptrunde: Team Urspring – Merlins Crailsheim 94:59 (18:12, 19:7, 30:20, 27:20). - In der Vorrunde hatte Ursprings U16 gegen Crailsheim noch den Kürzeren gezogen, nun, im ersten Aufeinandertreffen in der Hauptrunde, gab es einen klaren Sieg. Ursprings Defensive war auf die Crailsheimer Stärken sehr gut eingestellt und so kassierte die Heimmannschaft nur 19 Körbe in den ersten beiden Vierteln. „Unsere Verteidigung war sehr gut, sehr intensiv. Das war der Schlüssel dafür, dass wir mit 15 Punkten zur Halbzeit vorn waren“, sagte Trainer Oliver Heptner. Ein höherer Vorsprung war möglich, doch im Angriff lief es nicht rund. „Offensiv hat mir in der ersten Halbzeit die Disziplin gefehlt, oft sind wir aus unserem Spielsystem ausgestiegen“, so Heptner, der nach dem Seitenwechsel eine Steigerung im Angriff sah. „Das war deutlich besser. Wir liefen auch mehr Fastbreaks und hatten auch eine höhere Trefferquote.“

Urspring traf in der zweiten Halbzeit nicht nur häufiger, sondern musste auch mehr Crailsheimer Körbe hinnehmen – was auch der verstärkten Rotation geschuldet war. In Gefahr geriet das Team Urspring nicht mehr, zumal auch die Gäste wechselten und der Merlins-Trainer „komischerweise zwei Leistungsträger gar nicht mehr gebracht hat“. Der Vorsprung der Heimmannschaft wuchs im dritten Viertel von 37:19 auf 67:39 und im letzten Abschnitt um weitere sieben Punkte auf 94:59. „Der Sieg ist schwer einzuordnen, da der Gegner nur in der ersten Halbzeit in Top-Besetzung war“, so Heptner. Doch letztlich war es dem Gastgeber egal, der Erfolg gegen Crailsheim war der zweite im dritten Spiel der Hauptrunde nach der völlig verpatzten ersten Partie gegen Bayern München. „Wir haben verstanden, worum es in der Hauptrunde geht“, sagt der Trainer. Die Spiele hätten gezeigt, welche Intensität in der Hauptrunde gefordert sei.