Sie will Schelklingen und die Teilorte für Tourismus attraktiver machen

Der Hohle Fels in Schelklingen zieht seit Jahrtausenden in seinen Bann: War er vor 40 000 Jahren, bei der Entstehung der weltberühmten Venus, noch schützender Lebensraum für Menschen, ist er spätestens mit diesem Fund zum Touristenmagneten geworden. Das schlägt sich auch in Zahlen nieder: So besuchten allein im vergangenen Jahr insgesamt 15 000 Gäste das UNESCO-Welterbe im Achtal – ein Plus zum Vorjahr von 2500 Besuchern. Um den bedeutenden archäologischen Fundort noch mehr in Szene zu setzen, hat die Stadt Schelklingen vor fünf Monaten Laura Gobs als Tourismusbeauftragte engagiert.

Die 25-jährige gebürtige Altbierlingerin soll die Wahrnehmung vom Hohle Fels, aber auch von den weiteren Sehenswürdigkeiten der Stadt und ihren Teilorten steigern und verbessern. „Es ist eine spannende Aufgabe. Mein Ziel ist es, eine klare Linie ins Tourismusmarketing reinzubringen“, sagt Laura Gobs. Das Aufgabenspektrum ist breit gefächert und konzentriert sich nun in ihrer Stelle, während in der Vergangenheit viel Arbeit im Bereich Tourismus über das Hauptamt der Stadt gelaufen ist.

Hohle Fels im Fokus der Besucher

Offiziell heißt ihre 50-Prozent-Stelle „Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit“, erklärt sie in ihrem Büro, das sich im ehemaligen Notariat neben dem Rathaus befindet. Mit dem Studium des Gesundheits- und Tourismusmanagements ist sie bestens für die Stelle gewappnet. Für die nächsten Wochen und Monate hat sie konkrete Projekte klar vor Augen: Die Beschilderung für den Hohle Fels soll kommen, die Wanderwege stärker vernetzt werden – und eine Broschüre soll bald entstehen, die alle Tourismus-Höhepunkte der Stadt zusammenfasst. „Das wird mehr als nur ein Flyer, gerade läuft die Ausschreibung für die Grafikagentur“, sagt sie.

„Der Hohle Fels ist natürlich unsere größte Stärke, aber etwa mit dem Oberen Schmiechtal, dem Schmiechener See und dem Biosphärengebiet haben wir noch vieles mehr zu bieten“, erklärt sie. In den ersten Monaten ihrer neuen Tätigkeit sei es ihr deshalb auch wichtig gewesen, Kontakte im Tourismusnetzwerk zu knüpfen – sowohl mit verschiedenen Akteuren vor Ort, als auch überregional.

Um das Stadtgebiet und die Teilorte zu einem attraktiven Wandergebiet zu machen, arbeitet Laura Gobs unter anderem mit den Ortsgruppen des Albvereins in Justingen, Hütten und Schelklingen, dem Förderverein Hütten, dem Heimatverein Sondernach sowie dem Biosphäreninfozentrum in Hütten zusammen. „Am Mittwoch, 13. März, werden wir uns alle zusammensetzen und das weitere Vorgehen besprechen“, erklärt die 25-Jährige. Ein erster Schritt sei den Wildwuchs an bestehenden Schildern zu entfernen. Für die restlichen Wege sollen neue Schilder aufgestellt werden – einheitlich nach dem Konzept des Alb-Donau-Kreises.

Neue Beschilderung

Aktuell drehe sich in ihrer alltäglichen Arbeit vieles auch um den Hohle Fels. Auch hier sollen Infotafeln in Absprache mit dem Steuerungskreis Weltkultursprung erstellt werden. Farblich und grafisch abgestimmt zu den anderen Schildern der Höhlen, die zum Welterbe „Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb“ gehören, eventuell auch mit einem QR-Code versehen, um über das Handy noch mehr Informationen direkt vor Ort zu erhalten. Die Schilder seien so konzipiert, dass auch Menschen im Rollstuhl nah heranfahren können. Letzte Details müssten momentan noch mit dem Landesdenkmalschutzamt besprochen und eine entsprechende Genehmigung zum Aufstellen eingeholt werden. Ziel sei es, einen Wiedererkennungswert für die Höhlen des Welterbes zu schaffen. Schließlich gehören auch die Vogelherdhöhle oder auch das Geißenklösterle dazu.

Für Schelklingen liegt der Fokus auf dem Hohle Fels. Er steht für das touristische Leitthema „Auswertung“, Laura Gobs begründet das mit dem wissenschaftlichen Stellenwert: „Es ist die einzige der Höhlen, in der weitergegraben wird.“ So werden wohl auch im Sommer wieder Forscher im Einsatz sein. Um auch überregional bekannter zu werden, ist die Stadt Mitglied in verschiedenen Netzwerken, etwa im Tourismusverband Schwäbische Alb, beim Weltkultursprung, dem Biosphärengebiet, der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Donau und dem Geopark Schwäbische Alb.

