Die Gemeinschaftsschule Schelklingen/Allmendingen lädt am Dienstag, 27. Februar, in Zusammenarbeit mit der Deutschen Herzstiftung zu der Veranstaltung „Skipping Hearts – Seilspringen macht Schule“ in die Schelklinger Stadthalle ein. Die Veranstaltung beginnt um 7.40 Uhr und endet um 10.05 Uhr. Den Auftakt machen die Viertklässler, wenn sie um 7.40 Uhr mit dem Training beginnen. Um 9.30 Uhr wird es eine offizielle Präsentation von den Kindern geben, bereits um 9.20 Uhr haben die Klassen eins bis drei und die Eltern der Viertklässler die Möglichkeit, der Präsentation beizuwohnen. Ab 9.35 Uhr hat jeder Besucher schließlich die Gelegenheit, sich an den Seilen auszuprobieren.

Um Kinder wieder zu mehr Bewegung zu motivieren, hat die Deutsche Herzstiftung das Präventionsprojekt „Skipping Heats“ initiiert. „Denn wer bereits von Kind an einen gesunden Lebensstil (Bewegung, gesunde Ernährung) pflegt, verringert das Risiko im Alter am Herzen zu erkranken.

An der Schelklinger Gemeinschaftsschule wird es dazu den zweistündigen Basiskurs geben, der die sportliche Form des Seilspringens vermitteln soll. Dieser besteht aus einem angeleiteten Workshop und vermittelt zahlreiche Sprungvariationen, die allein, zu zweit oder in der Gruppe gemacht werden können. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität München wissenschaftlich untersucht. In mehr als 10 000 Workshops konnten die Verantwortlichen bereits mehr als 500 000 Kinder erreichen.