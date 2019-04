Sechste Amtszeit für Zunftmeister Girner

Zur Feier des 25-jährigen Bestehens der Narrenzunft Schmiechen im kommenden Jahr werden die Burrenhexen nach langer Zeit wieder einmal einen Brauchtumsabend veranstalten. „Vorausgesetzt, es gibt genügend Anmeldungen“, schickte Zunftmeister Willi Girner voraus. Anmeldungen werden auch für eine Premiere im Juli 2019 benötigt, um das von den jungen Mitgliedern Madeline Kiebler und Julian Gaus initiierte Elfmeterturnier auf dem Schmiechener Sportplatz ausrichten zu können. Narrenzünfte und andere Vereine sollen mitmachen. Das Elfmeterturnier ist für Samstag, 20. Juli, geplant und fällt damit auf das Stadtfestwochenende.

Der Zunftmeister Willi Girner stellte sich in der Hauptversammlung seiner sechsten Wiederwahl und bekam in offener Abstimmung wie die Kandidaten für alle weiteren Ämter die volle Zustimmung. Girner kündigte aber an, in einer paar Jahren zu seinem 60. Geburtstag das Amt abgeben zu wollen. Auch seine Stellvertreterin Beate Gaus macht weiter. 18 Jahre lang hat die Stellvertreterin verschiedene Ämter in der Narrenzunft bekleidet und wurde am Samstag im Sportheim beschenkt, weil sie ein Narrenjubiläum aufgrund von 22 Mitgliedsjahren erreicht hat. Kassiererin Marion Schweitzer wurde ebenfalls im Amt bestätigt und für närrische elf Mitgliedsjahre ausgezeichnet. Sie berichtete beispielsweise über eine Spende in Höhe von 222 Euro an den Schmiechener Kindergarten und letztlich Mehreinnahmen von knapp über 100 Euro im Berichtsjahr. So günstig wie gehabt sollen die Verkaufspreise beim Kinderball bleiben, damit alle Eltern mit ihren Kindern an dieser Veranstaltung in der Turn- und Festhalle teilnehmen können, betonte der Zunftmeister.

Wechsel bei der Schritführung

Einen Wechsel gibt es bei der Schriftführung, die jetzt von Caro Kuhn erledigt wird. Der erste Beisitzer Roland Mattheis macht weiter. Neuer zweiter Beisitzer ist jetzt Karl-Heinz Jäger. Jugendwart René Rapp wurde bestätigt, ebenso die Kassenprüferinnen Ulrike Koch und Silke Pesch, Leihhäswartin Nicole Kiebler und Häswart Daniel Geißelhardt, wobei der Häswart heuer keinen Bericht ablieferte. Die Wahlen wurden von Musikvereinschef Hubert Stoll geleitet.

Zur Narrenzunft gehören aktuell 126 Mitglieder. Davon sind 56 aktiv, 42 passiv und 27 Kinder. Der Kinderausflug führte im vergangenen Jahr in die Trampolinhalle nach Neu-Ulm. Für die Erwachsenen fand anstatt eines Ausflugs ein Sommerfest statt. 2019 wird wieder verreist, und zwar am letzten Samstag im Juni nach Hettingen ins Narrenmuseum, auf den Affenberg Salem, um mit einem Grillfest in Schelklingen auszuklingen. In der Aktivenversammlung im Herbst soll festgelegt werden, ob öfter ein Bus für die Fahrt zu Auswärtsterminen genutzt werden soll. Das habe dann aber Auswirkungen auf die Kosten, die für jeden anfallen, mahnte Girner.