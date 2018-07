Schwimmen für den guten Zweck

Als gewinnbringender und ausbaufähiger Programmpunkt hat sich beim jüngsten Schwimmbadfest in Schelklingen ein Sponsorenschwimmen erwiesen. Zwar waren nur vier Personen dem Aufruf gefolgt und zogen im Schwimmerbecken eine Viertelstunde lang ihre Bahnen, doch konnte sich der finanzielle Erfolg für den Freibadförderverein durchaus sehen lassen. Jeder der vier Schwimmer hatte es geschafft, mehrere Sponsoren zu gewinnen, die jede Bahn mit einem und auch mehreren Euro sponserten. Die Kinder und die Erwachsenen schafften in den 15 Minuten Schwimmzeit bis zu 16 Bahnen.

Zufrieden zeigte sich Helmut Richter mit dem Sponsorenschwimmen, das im nächsten Jahr noch ausgebaut werden könnte, um es zum umfangreichen Programmpunkt im Festablauf zu machen.

Diesmal war es per Aufruf im Vorfeld den Freiwilligen überlassen, sich zu melden. Nächstes Mal sollen Schwimmer eventuell gezielt angesprochen werden. Der Gewinn des Freibadfördervereins kommt schließlich dem guten Zweck zu. Immer wieder investiert der Verein in den Erhalt und die Verschönerung des Schelklinger Freibades, das zum Schwimmbadfest am Samstagnachmittag aufgrund des guten Wetters von Fest- und Badegästen gleichfalls besucht war. Während des Sponsorenschwimmens mussten Badelustige kurzzeitig auf das Kinderbecken ausweichen. Zum Schwimmbadfest ist der Eintritt aber auch frei.

Mit einem Spieleparcours unterhielten Mitglieder des Fördervereins die Kinder. Diese durften sich den Spieleklassikern Sackhüpfen, Eierlauf und Dosenwurf widmen und Bootfahrten im Becken unternehmen. Begehrt war bei den Jungs auch die Torwand, die allerdings auf der Liegewiese zwischen Badegästen platziert war. Ungebrochen war der Ansturm beim Kinderschminken. Für niedliche und ausgefallene Motive sorgte Monica Silva.

Mit dem Kinderzumba-Auftritt unter Leitung von Tanja Schön waren viele Kinder ins Schwimmbad gekommen. Die Tombola bot 250 Preise und damit Nützliches oder Niedliches für Jung und Alt, zum Beispiel Kissen in Tierformen. Die 500 Lose waren am Ende der ersten Feststunde schon fast ausverkauft, schließlich winkte ein Tandemsprung als lukrativer Hauptpreis, den das örtliche Autohaus spendierte.

Mit Ausschussmitglied David Kübek konnte der Förderverein seinen vereinsinternen Diskjockey aufbieten, der am Nachmittag bei den Kinderspielen aktiv war und ab dem Abend Tanz- und Stimmungsmusik einlegte, damit das Fest zur abgerundeten Sache werden konnte.