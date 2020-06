Schwer verletzt: Motorradfahrer kracht in Leitplanke

Ein 45-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag mit seiner Maschine von der Straße abgekommen und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann vermutlich zu schnell unterwegs, so dass er gegen 16.50 Uhr auf der Kreisstraße von Münsingen-Böttingen in Richtung Schelklingen in die Leitplanke krachte.

Schaden an Maschine und Leitplanke

Beim Unfall zog er sich schwere Verletzungen zu. Am Motorrad und den Leitplanken entstand ein Schaden von rund 7500 Euro.