Schwäbische Zeitung verlost Tickets für das Konzert am Samstag im Hohle Fels

Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) verlegt den Einstieg in die erste Fremdsprache zum neuen Schuljahr auf die dritte Klasse. Dafür sollen Stunden für Lesen, Schreiben und Rechnen in den beiden ersten Klassen geschaffen werden. Englisch und auf der Rhein-Schiene Französisch wird erst vom dritten Schuljahr an gelehrt.

Grundschüler sollen jetzt insgesamt vier Stunden mehr Mathe- und Deutschunterricht erhalten als im Schuljahr 2015/16.