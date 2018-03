Schulen nehmen Anmeldungen entgegen

Alle Kinder, die bis zum 30. September das sechste Lebensjahr vollenden, müssen nach dem Schulgesetz mit Beginn des Schuljahres 2018/2019 die Grundschule besuchen. Zur Anmeldung muss die Geburtsurkunde des Kindes mitgebracht und das Kind persönlich vorgestellt werden.

Kinder, die in diesem Schuljahr zurückgestellt worden sind, müssen erneut angemeldet werden. Kinder, die nach dem 1. Oktober 2018 sechs Jahre alt werden, können auf Antrag vorzeitig eingeschult werden.

Anmeldezeiten für Schulanfänger 2018/19 an der Heinrich-Kaim-Grundschule, in Schelklingen sind am Montag, 5. März, von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr, Dienstag von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 14 Uhr sowie Mittwoch von 8 bis 14 Uhr.

Anmeldungen für die Schulanfänger 2018/19 an der Grundschule Schmiechen können am Dienstag, 20. März, ab 14.30 Uhr vorgenommen werden. Anmeldungen für die Johannes-Stöffler-Grundschule in Justingen werden am Montag, 19. März, ab 14 Uhr entgegen genommen

Anmeldezeiten für die Gemeinschaftsschule Schelklingen-Allmendingen sind Mittwoch, 21. März, 8 bis 14 Uhr, und Donnerstag, 22. März, 8 bis 12.30 Uhr.