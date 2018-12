Schmiechener Urgestein verlässt Ortschaftsrat

In Schmiechen ist Roland Späth aus dem Ortschaftsrat ausgeschieden. Der 57-jährige Kriminalbeamte ist aus seinem Heimatort weggezogen, was zum sofortigen Ausscheiden aus dem Ortschaftsrat führt. Nachfolger im Rat ist jetzt Werner Meixner. Daher kommt es zu keinem Personalzuwachs. Meixner stand als Gemeinderatsmitglied aus Schmiechen bereits das Recht zu, beratend an den Sitzungen des Ortschaftsrates in seinem Wohnort teilzunehmen, wovon der 51-jährige gelernte Schreiner und Betriebswirt auch stets Gebrauch machte und sich mit Wortmeldungen einbrachte.

Ortsvorsteherin Kerstin Scheible blickte auf Späths Zeit im Ortschaftsrat seit 2014 zurück. Er sei ein Schmiechener Urgestein und wusste viel über den Ort, was er zum Beispiel bei der Planung der Ortsdurchfahrt und des Kreismusikfestes mit großem Umzug einbringen konnte. „Kehrsch eh scho zum Haufa drzua“, lauteten die Begrüßungsworte an Nachrücker Meixner. Was sich für Werner Meixner ändert: Er ist jetzt abstimmungsberechtigt und bekommt auch Sitzungsgeld.

Ortvorsteherin blickt auf das Gemeindejahr zurück

Bei seiner ersten offiziellen Sitzung standen gleich mehrere Themen auf der Agenda. Der Neubau eines Mehrfamilienhauses mit sieben Wohneinheiten etwa. Das Gebäude soll in der St.-Antonius-Straße entstehen. Bis auf eine Enthaltung haben die Ratsmitglieder nichts gegen das Bauwerk einzuwenden. Der Neubau mit zwei Vollgeschossen soll am Platz eines ehemaligen Bauernhauses entstehen, dessen Abbruch beschlossen wurde. Gespannt sind die Ratsmitglieder, wie der Abbruch bei dem angebauten Nachbarhaus vonstattengehen wird. Einen Aufzug, um Barrierefreiheit zu schaffen, vermissen verschiedene Ratsmitglieder in dem Entwurf. Der Bauplatz liege gleich neben dem Kindergarten, weshalb die Mieter Lärm von spielenden Kindern aushalten müssten. „Nicht dass wir das Bauvorhaben genehmigen und dann noch eine Lärmschutzwand errichten müssten“, sagte Paul Stoll junior.

Die Ortsvorsteherin Kerstin Scheible erinnerte im Anschluss an die ausgeschriebene Stelle als stundenweise Schulsekretärin und Betreuungskraft an der Grundschule. Es geht in der Woche um vier Stunden für das Schulsekretariat in Schmiechen, zwei Sekretariatsstunden in der Grundschule Justingen-Ingstetten, und vier Stunden als Betreuungskraft in Schmiechen.

In einem Jahresrückblick schaute die Ortsvorsteherin auf die laufende Sanierung der Ortsdurchfahrt zurück. Diese hatte sich zu Jahresbeginn verzögert. Die Zusammenarbeit mit der Baufirma laufe sehr gut. Weitere große Baustelle im Ort ist der Neubau bei der Firma Held.

Scheible ging auch auf den instandgesetzten Fallenstock am „Bädle“ ein und auf den Einbau eines Fensters am Rathaus. Sie erinnerte aber auch an Arbeitseinsätze, Feste und Feiern, wie das 170-jährige Bestehen des Liederkranzes mit Gedenken an den damaligen Pfarrer und Komponisten Franz Xaver Reihing, der Bekanntheit in der Diözese durch die Herausgabe des ersten Gotteslobs erlangte.