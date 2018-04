Schmiechener Ortsdurchfahrt kostet 2,4 Millionen Euro

Der Gemeinderat der Stadt Schelklingen hat die Arbeiten für den Bau der neuen Ortsdurchfahrt Schmiechen vergeben. Mit rund 2,4 Millionen Euro brutto war das Bauunternehmen Hanna aus Ehingen-Stetten der günstigste Bieter im Ausschreibungsverfahren. Ursprünglich hatte das mit der Kostrechnung beauftragte Ingenieursbüro Pirker + Pfeifer aus Münsingen mit einem Bruttopreis von etwa 2,1 Millionen Euro gerechnet, hinzu kommen noch einmal rund 375 000 Euro an Nebenkosten.

Ein anderes Unternehmen hatte sich an der Ausschreibung mit einem Gesamtbetrag von rund 2,9 Millionen Euro brutto beteiligt. Derzeit steht noch die Kostenübernahme für die Radwege aus und die Zuschussbescheide aus dem Regierungspräsidium in Tübingen lassen auch noch auf sich warten, sagte Bauamtsleiter Markus Schmid. Vom Landratsamt sollen die anfallenden Kosten für die Straße in Höhe von 600 000 Euro übernommen werden und vom RP Tübingen erwartet die Stadt eine Kostenzusage über 120 000 Euro für Geh- und Radwege. „Mit dem Ausschreibungsergebnis können wir zufrieden sein“, sagte Schmid mit Blick auf die aktuelle konjunkturelle Lage im Baugewerbe. Viele umliegende Kommunen hätten in der Vergangenheit Ausschreibungen wieder aufheben müssen.

Insgesamt wurden die Ausschreibungsunterlagen von sieben Firmen abgeholt, letztlich eingegangen waren bei der Stadt die beiden bereits genannten Angebote. Das nun ausführende Unternehmen Hanna aus Ehingen-Stetten ist bei der Stadt Schelklingen keine unbekannte Firma, wie Markus Schmid sagte. Derzeit ist das Unternehmen noch mit dem Ausbau der Bestengasse in Hausen beschäftigt. Außerdem habe das Unternehmen in der Vergangenheit diverse Asphaltierungsarbeiten für die Stadt ausgeführt. Baubeginn soll zwischen Mitte und Ende Mai sein.