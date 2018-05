Schmiechener Narren ehren langjährige Mitglieder

Recht flott hat in der Hauptversammlung der Narrenzunft „Burrahexa“ in Schmiechen die Abhandlung der Formalien stattgefunden. Am Schluss forderte aber die EU-Datenschutzverordnung viel Zeit für Diskussionen, Abstimmungen und auch Kritik.

Zuerst wurde über das erfolgreiche Jahr 2017 mit tollem Sommerfest, Kinderausflug, Narrentaufe und Weihnachtsmärktle informiert. Zunftmeister Willi Girner blickt traditionell auf die diesjährige Fasnet zurück, weil sich an die Fasnet des Vorjahres zu wenige erinnern würden. Alles sei gut verlaufen. Wetter und Standplatz beim Weihnachtsmärktle hätten besser sein dürfen. Mit der Gema besteht noch Klärungsbedarf wegen der Höhe der Rechnung. An der Weihnachtsfeier mit Basteln beteiligten sich neun Kinder. Bei der Fasnet zeigte der Narrensamen auch Kinderpyramiden. 91 Einladungen zu Fasnetsterminen lagen vor, von denen 19 ausgewählt wurden. Teilweise wurde bei Absagen von Veranstalterseite mangels Teilnehmern von den Schmiechenern Ersatzveranstaltungen gewählt. Im Durchschnitt waren mehr als 30 Mitglieder dabei; 28 waren es beim Brauchtumsabend in Schelklingen und gar 41 beim Umzug in Allmendingen. Im Vereinsjahr ergaben sich Mehrausgaben in Höhe von 248 Euro. Ein höheres vierstelliges Vermögen ist vorhanden. Die Entlastung leitete Miriam Stark.

Die Hauptversammlung stimmte dem Antrag, um die Papierflut zu mindern, zu, dass Einladungen für Sommerfest, Weihnachtsmärktle und ähnliches künftig per E-Mail, WhatsApp und Facebook bekanntgemacht werden können. Ohne die persönlichen Briefe fallen mehrere Hundert Euro an Porto und zahlreiche Arbeitsstunden weg. Nur zur Hauptversammlung wird noch persönlich eingeladen. Wiederholt werden 2018 das Sommerfest und am 21. Juli der Kinderausflug, wobei das Reiseziel noch offen ist. Ein Erwachsenenausflug steht 2018 im Programm. Zu ehren gab es ein Mitglied mit elf närrischen Mitgliedsjahren und zwölf Mitglieder mit 22-jähriger Zugehörigkeit.

Auf 22 Jahre bringen es: Andrea Edelmann, Daniel Geißelhardt, Gerhard Geißelhardt, Tobias Geißelhardt, Mirjana Slivka, Roland Sailer, Silvia Schulz, Silvia Span, Andreas Stoll, Gertrud Stoll, Jürgen Ströbele, und Sonja Ströbele. Seit elf Jahren ist Melanie Gareiß Mitglied.