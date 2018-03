Schmiechener Musiker bestimmen neue Ehrenmitglieder

Mit einem Ständchen hat die Hauptversammlung des Musikvereins Schmiechen begonnen. Dieses Ständchen galt dem in Laichingen wohnenden Erich Stifter, der seit 60 Jahren Mitglied ist, einst Unterkassier war und am Abend noch zum Ehrenmitglied ernannte wurde. Ebenfalls seit 60 Jahren ist Paul Stoll senior Fördermitglied im Musikverein Schmiechen, der deshalb auch zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Für 50-jährige Mitgliedschaft wurde Paul-Vitus Dress geehrt, der früher Schlagzeuger war, aber aus beruflichen Gründen kürzertreten musste, wobei Musikvereinschef Hubert Stoll lobte, dass Dress den Verein aktiv unterstützt. Günther Mayer ist sein 40 Jahren, Frieder Gaupp, Annette Springer und Rupert Vogl sind seit 30 Jahren Mitglieder.

Ein aufregendes Jubiläumsjahr mit gelungenem Kreismusikfest liegt hinter dem Musikverein Schmiechen. Die Arbeit hat sich nicht nur durch den erfolgreichen Ablauf gelohnt, sondern auch positiv auf die Vereinskasse ausgewirkt. Es konnte ein fünfstelliger Jahresgewinn erzielt werden. Spenden von Berg-Bier (1000 Euro) und der OEW (4000 Euro) halfen beim Erreichen dieses Zieles mit. „Ihr habt Schmiechen gut repräsentiert“, lobte Ortsvorsteherin Kerstin Scheible, die das Kreismusikfest ein „Vatertagsfest XXL“ nannte.

2017 fand kein Ausflug statt. Das ändert sich 2018 mit einem Familienausflug nach Freiburg. Gedanken macht man sich im Ausschuss über die Ausrichtung eines Kunsthandwerkermarktes rund um das Musikerheim. Hubert Stoll machte in dem Zusammenhang auf einen bürokratischen Unsinn aufmerksam. Um solch einen Markt ausrichten zu können, müsste der Vereinsvorsitzende ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. „Was hat ein polizeiliches Führungszeugnis mit einem Kunsthandwerkermarkt zu tun?“, stellte Stoll in den Raum. Und es war nicht der einzige bürokratische Unsinn auf den er an diesem Abend aufmerksam machte. Hubert Stoll teilte den Hauptversammlungsmitgliedern mit, dass sein Verein in Zukunft einen Datenschutzbeauftragten einsetzen müsste. Der Verein hat 247 Mitglieder, davon sind 107 aktive Musiker und 140 fördernde Mitglieder. In der Hauptkapelle spielen 69 Personen, wobei rund zehn Personen noch minderjährig sind.

Der Altersdurchschnitt ist dadurch von 32 Jahren auf jetzt 26 Jahre gesunken. Mit der Aufnahme der beiden neuen Ehrenmitglieder sind es nun 18 an der Zahl. Im Jugendgemeinschaftsorchester mit Schelklingen unterrichtet Volker Frank 38 Jugendliche. Etwas der Wurm in die Probenarbeit geriet 2017, weshalb die Vereinsführung involviert und eine Lösung gefunden wurde. Ein Hüttenwochenende fand statt und mit den jüngeren ein Programm am Musikerheim. Das Hüttenwochenende möchte Jugendleiterin Sabrina Egle alle zwei Jahre wiederholen, „wenn das Geld dazu da ist“. Es sollten mehr Freizeitangebote gemacht werden, um den Spaß der Jungmusiker an der Vereinsmitgliedschaft zu erhöhen.

„Das anzusprechen, auch dazu ist einen Hauptversammlung da“, erklärte Frank, der die Mitglieder einlud, die Kapelle durch den Besuch des Wertungsspiel in der Mittelstufe am Samstag, 10. März, 15.30 Uhr, in der Oberstadioner Halle zu unterstützen. Sogar zwei Wertungsspiele macht die Hauptkapelle mit Dirigent Markus Bucher heuer mit. Sie tritt am Sonntag, 3. Juni, beim Kreismusikfest in Haidgau im Kreisverband Ravensburg auf und am Wochenende darauf beim Kreismusikfest in Kirchen, und zwar in der Kategorie 4, Oberstufe, „Traditionell“. Rechtzeitig davor holt Bucher einen namhaften Kollegen nach Schmiechen. So darf die Kapelle mit dem Landesmusikdirektor Bruno Seitz üben. Ein öffentlicher Event wird heuer wieder einmal eine Feierabendserenade auf dem Kirchplatz in Schmiechens Ortsmitte sein. Am Freitag, 20. Juli, findet diese Serenade statt.