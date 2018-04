Schmiechener Kinder empfangen die Kommunion

Einen herrlichen Frühlingstag können die Kinder in Schmiechen mit ihrer Erstkommunion in Erinnerung behalten. In der St.-Vitus-Kirche spendete ihnen Pater Anthony Kavungal das Sakrament. Nur vier Kinder waren es heuer.

Aus dem bereits kleinen Schuljahrgang entschied sich somit nur ein Drittel an Kindern für die katholische Zeremonie, die unter dem Motto „Lasst die Kindlein zu mir kommen“ stand, wie unter der Kirchentür ein angehängtes Schild zeigte. Die Hauptkirche war voll, in Nord- und Südtrakt gab es reichlich freie Plätze.

Mit dem Lied „Unser Leben sei ein Fest“ startete der Frauenchor Dächingen „Gruppe gemeinsam“ seine musikalische Begleitung des Festgottesdienstes unter Mitwirkung von Organist Dieter Wetzel. Die Teilnahme des Dächinger Frauenchores kam aufgrund einer Verbindung einer Sängerin zur Familie eines Kommunionkindes zustande.

Die Erstkommunion empfingen die drei Schmiechener Kinder Jana Kaylee Bohnacker, Luca Bollinger und Lea Schmid sowie der in Mehrstetten wohnende Junge Pascal Ziolko, der zur Kirchengemeinde Hütten/Gundershofen gehört, die abwechselnd mit Schmiechen die Erstkommunion ausrichtet.