Schmiechener Helfer werden geehrt

Ein intensives Wochenende haben die Feuerwehrleute in Schmiechen hinter sich gebracht. Dazu gehörten die Hauptübung am Freitag und die Hauptversammlung am Samstag mit einem Landschaftspflege- und einem Hilfeleistungseinsatz in der Zwischenzeit. Eine Schelklingerin hatte sich ausgeschlossen, während eine Pizza im Ofen backte. Die Feuerwehr half bei der Öffnung der Tür, „für die Pizza kam jede Hilfe zu spät“, teilte Schriftführer Niklas Seiffert bei der Hauptversammlung in Austermanns Landgaststube mit.

Die Hauptversammlung war mit Beförderungen, Ehrungen, der Vergabe von Leistungsabzeichen und der Vorstellung von drei Neuzugängen verbunden. Neu in den Reihen der Schmiechener Feuerwehr sind jetzt Florian Meixner und die Brüder Jakob und Lukas Fischer, die als Kinder im Ort ins Öschle gezogen waren. Einer der beiden Brüder ist ausgebildeter Sanitäter und das Fahren mit einem Einsatzfahrzeug gewohnt, betonte Abteilungskommandant Kurt Meixner. Durch die Neuzugänge gehören jetzt 36 Männer plus einen unterstützenden Wehrmann aus Gundershofen zur Abteilung Schmiechen.

Ehrennadel in Gold

Zu ehren waren Gerhard Kohn für seine bereits 40-jährige Mitgliedschaft. Er erhielt die Ehrennadel in Gold und wie die Kollegen mit 25-jähriger Mitgliedschaft Urkunden von Landrat Heiner Scheffold und dem baden-württembergischen Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration Thomas Strobl. Außerdem wurde Gerhard Kohn noch ein Vesperkörbchen von seiner Abteilung überreicht. Seit 25 Jahren machen Reinhold Saur und Martin Seiffert mit und gar schon seit 26 Jahren Hubert Stoll, der im Vorjahr vergessen worden war. Sechs Mitglieder wurden zum Hauptfeuerwehrmann befördert: Karl-Heinz Jäger, Steven Bucher, Daniel Kannemann, Marcel Kohn, Martin Rau und der kurz live aus den USA am Handy zugeschaltete Florian Schleicher. Er weilt beruflich seit längerer Zeit in den Vereinigten Staaten. Bei seinem vergangenen Heimatbesuch hatte der Schriftführer, der von Niklas Seiffert vertreten wird, einen Einsatz mitgemacht, erinnerten sich die Wehrleute am Samstagabend.

Elf Einsätze, 24 Übungen und die Teilnahme am Feuerwehr-Duathlon in Heidelberg als Feuerwehrausflug hat die Abteilung Schmiechen im Berichtsjahr absolviert. Kassier Marcel Kohn berichtete über Mehrausgaben aus der Feuerwehrkasse im Umfang von 500 Euro. Neben einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten waren die Schmiechener erst zu Monatsbeginn auch bei der Rettung und Bergung nach dem Arbeitsunfall bei Heidelberg Cement mit letztlich zwei verstorbenen Arbeitern aus Polen im Alter von 20 und 40 Jahren beteiligt. Bürgermeister Ulrich Ruckh dankte für die Einsatzbereitschaft, weil Unfälle mit Todesopfern belastend seien. Ein Wehrmitglied sagte der SZ, dass ein Notfallseelsorger vor Ort gewesen war. Der Bürgermeister lobte auch die Kameradschaft in der Abteilung. Bürgermeister Ruckh, Gesamtkommandant Alexander Högerle und Ortsvorstehervize Wolfgang Bucher kamen abwechselnd mit Kommandant Meixner bei der Auszeichnung der langjährigen Mitglieder, den Beförderungen und der Aushändigung von drei Leistungsabzeichen zum Einsatz.

Demnächst wird eine gemeinsame Übung im Ausrückebereich I mit den Abteilungen Schelklingen und Hausen ob Urspring stattfinden, kündigte Kurt Meixner an. Die Abteilung beteiligt sich außerdem am Samstag, 13. Oktober, zwischen 20 und 21 Uhr mit 18 Mann für den guten Zweck am 24-Stunden-Spinning der SZ in in der Sport-Express-Arena.