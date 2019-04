Schlucht in Hütten ist wieder begehbar

Eine Bürgerversammlung findet in Hütten am Dienstag, 9. April, im Gasthaus Bären statt. Dabei wird es ein Resümee von Ortsvorsteher Stefan Tress über die Tätigkeit der Ortsverwaltung und des Ortschaftsrates in der zu Ende gehenden Legislaturperiode gehen. Außerdem sind die Kandidaten für den Einzug in den Ortschaftsrat eingeladen, um ihre Bewerbung für einen Sitz in dem Gremium anzumelden. Einige derzeitige Ortschaftsratsmitglieder wollen aufhören, weshalb Neuzugänge für das Gremium gesucht sind, teilte Ortsvorsteher Stefan Tress bei der jüngsten Sitzung mit. In Hütten wird es keine Wahlliste mit darauf genannten Kandidaten geben. Zehn Wahlhelfer aus der Bevölkerung seien für die Kommunalwahlen, die am Sonntag, 26. Mai, mit der EU-Parlamentswahl zusammentreffen, auch bereits gefunden. Tress appellierte an die Wähler, die Informationsveranstaltungen aller Parteien für die Gemeinderats- und EU-Wahl zu besuchen, um das Engagement zu würdigen und relevante Fragen zu stellen.

Hauptpunkt der Sitzung allerdings war das Bärental in Hütten. Dieses ist jetzt wieder gut begehbar. Es wurde frei geräumt von Ästen und Bruchsteinen. Dafür sorgten Mitglieder aus dem Ortschaftsrat, Albverein und Förderverein Hütten. Durch die winterlichen Temperaturen waren von den Felsen Brocken abgeplatzt und auf den Weg in der romantischen Schlucht gerollt. Nach Stürmen waren in dem Wald, der Kernzone im Biosphärengebiet ist und eigentlich nicht bewirtschaftet wird, Sicherungsmaßnahmen notwendig. Weil die Forstarbeiter aber eine Masse an Ästen auf dem Weg liegen ließen, was für eine erhöhte Sturzgefahr von Spaziergängern sorgte, gab es Beschwerden in der Ortsverwaltung, die Ortsvorsteher Stefan Tress zum Anlass für den Arbeitseinsatz nahm. Dafür konnte er am vergangenen Samstag etwa 15 Freiwillige gewinnen, erinnerte Tress am Montag in der Ortschaftsratssitzung.

Der Rat traf den Empfehlungsbeschluss, zwei Ausnahmen zu einem Einfamilienhausbau mit Garage und Carport zu genehmigen. Dabei geht es um graue Dachziegel und ein flacheres Wintergartendach an einem geplanten Neubau in den Mühlwiesen. Der Ortsvorsteher machte unter Bekanntgaben zahlreiche Mitteilungen. Auf dem Friedhof wird ein Urnengemeinschaftsgrab für zwölf Urnen angelegt. Es wird 1,65 auf 2,35 Meter groß, was dem Platz von vier Urnengräbern entspricht. In der Kernzone des Biosphärengebietes findet demnächst ein Monitoring statt. Dabei werden an der Eichhalde, im Bären- und Schmiechtal der Bestand an Käfern und Pilzen erfasst. Die Ausrüstung für sogenannten Baustrom wird weiterhin von der Ortsverwaltung gestellt, allerdings müssen Vereine und Veranstalter selbst für den Aufbau sorgen. Vermisst wird in Hütten ein etwa 30 Meter langes Stromkabel, das einmal von Ortschaftsrat Frank Keller für die Allgemeinheit gespendet worden war. Ebenfalls bei der Ortsverwaltung gibt es den vom Landratsamt finanzierten sogenannten Biberzaun, um Bäume zu schützen. Der Biber sei wieder entlang der Schmiech sehr aktiv, teilte Tress mit. Gelöst scheint das Problem im Schülerverkehr. Ortsunkundige Busfahrer hatten nicht alle Haltestellen angefahren. Stefan Tress dankte jetzt Müttern, die extra mitfuhren, damit die Fahrten ordnungsgemäß abliefen und Kinder rechtzeitig aussteigen konnten.

Unter Sonstiges einigten sich die Ratsmitglieder mehrheitlich darauf, vier Straßenaufdrucke zu Tempo 30 im Ort vorzunehmen. Ortsvorsteher Tress informierte, dass von der Verwaltung der Versuch unternommen wird, wie im Lautertal Tempo 50 bereits 500 Meter vor Ortsbeginn ausweisen zu lassen. Hintergrund ist die Dämpfung der Lärmbelästigung durch Motorradfahrer.