Schlagerfreunde haben in Justingen ausgelassen gefeiert

Die Power-Disco ist heutzutage der Veranstaltungsknüller bei der SG Justingen. Sechsmal im Jahr sind Junge und Junggebliebene dazu eingeladen und dann wird die angebaute, überdachte Terrasse geöffnet, um den Zustrom an Gästen auffangen zu können.

Angefangen hat aber die Disco-Veranstaltungsreihe der Sportgemeinschaft einst mit der sogenannten Ü30-Party, einer Musikveranstaltung für das leicht gesetztere Alter, und dementsprechend fiel auch die Titelauswahl aus. Die Party mit Evergreens, Gassenhauern und Schmachtfetzen gibt es heute noch, doch haben die Veranstalter dem „Kind“ längst einen neuen Namen gegeben. Schlagerparty heißt die Veranstaltung.

Alle Altersgruppen sind willkommen

Schlagerparty deshalb, damit alle Altersgruppen sich gleichfalls willkommen fühlen können, eben auch die unter 30-Jährigen, die diese Musik mögen oder auf jeden Fall die Partystimmung und die Geselligkeit im kleineren Rahmen, allein im Sportheim-Hauptgebäude. Einmal im Jahr gibt es die Schlagerparty in der Sommerpause der Powerdiscos.

Am Freitag war es wieder soweit. DJ Matze aus Allmendingen legte wieder die richtige Musik ein, und sofort fanden sich Tanzlustige und nutzen den anfangs noch relativ umfangreichen Platz zum Paartanz aus. Etwa 100 Gäste wurden zu der Schlagerparty erwartet. Wolfgang Haid machte die Arbeit am Einlass, und die Fußballerfrauen übernahmen die Bewirtung an der Theke und in der Bar, um sich hier von den Fußballern unterstützen und später auch ablösen zu lassen.

Zur Schlagerparty gibt es das gleiche Getränkeangebot wie zur Powerdisco, zum Beispiel hellgrünen Pfefferminzlikör aus Thüringen und solch ein exotisches Mischgetränke aus Brausepulver in Wodka.