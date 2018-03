Schelklingerin stellt Dieb und bekommt ihr Geld zurück

Das Opfer eines Diebstahls in Schelklingen hat gut reagiert und nicht nur ihr Geld zurückbekommen. Opfer des Diebes wurde die Angestellte eines Schelklinger Geschäfts.

Während der Arbeit hatte sie ihre Wertsachen im Aufenthaltsraum abgelegt. Dieser war jedoch nicht verschlossen. Ein Dieb schlich sich unbemerkt hinein. Er stahl gegen 14.30 Uhr das Geld der Frau. Als er flüchtete, wurde die Bestohlene auf ihn aufmerksam. Sie folgte dem Dieb und sah, wie er in ein Auto steigen wollte. Die Frau stellte den Mann. Er gab das Geld zurück und fuhr weg. Jetzt reagierte die Angestellte überlegt: Sie merkte sich nicht nur, wie der Mann aussah, sondern auch das Kennzeichen am Auto. Und sie verständigte sofort die Polizei. So gelang es den Ermittlern in Schelklingen, einen 51-Jährigen als mutmaßlichen Dieb auszumachen. Den polizeibekannten Mann aus Ulm erwartet jetzt eine Strafanzeige.