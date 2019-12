Schelklingerin schickt jährlich Weihnachtsgrüße aus Australien – diesmal mit trauriger Nachricht

Von Schwäbische Zeitung

Er gilt als ein innerer Erneuerer der Ravensburger Kinderklinik, der laut Oberschwabenklinik entscheidende Weichen für den anerkannt hohen Stand der heutigen Medizin für Kinder und Jugendliche gestellt hat. 22 Jahre habe Professor Peter Tosberg als Chefarzt am Kinderkrankenhaus St. Nikolaus gewirkt und sei darüber hinaus eine bekannte Persönlichkeit in Ravensburg gewesen. Im Alter von 89 Jahren sei er in der vergangenen Woche verstorben.

Bis ins hohe Alter sei Tosberg seinem „Niki“, wie das Kinderkrankenhaus im Volksmund hieß, ...