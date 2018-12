Schelklingerin feiert 100. Geburtstag

Die Schelklingerin Mathilde Angele ist jetzt 100 Jahre alt. Wie eine 70-Jährige wirkte sie am Freitag an ihrem Ehrentag, als sie den Zustrom weiterer Festgäste aus der Familie erwarten durfte.

Mathilde Angele, geborene Lenz, kam am 21. Dezember 1918 zur Welt und hat selbige in ihrem Ruhestand auch noch etwas bereist. Beruflich war Hilde Angele sehr eingespannt. Sie musste als Kriegswitwe zwei Söhnen selbst versorgen, wobei sich die Schelklingerin Hilfe und Unterstützung suchte. Sie trat in den VdK ein. Ihr Mann war auf dem Kriegsschiff „Scharnhorst“ im Einsatz, das im Nordmeer vor Norwegen zerstört wurde und unterging. Er kam dabei Weihnachten 1943 wie etwa 1800 weitere Angehörige der Kriegsmarine ums Leben – also nur wenige Tage nach Hildes 25. Geburtstag – und gehört nicht zu den wenigen Geretteten, die vom damaligen Feind nach der deutsch-britischen Seeschlacht noch lebend aufgenommen werden konnten.

Hilde Angele hatte den Beruf der Verkäuferin gelernt. Sie arbeitete im Schelklinger Konsum, der später den Namen Coop trug, wurde dann sogar Geschäftsleiterin der Coop-Filiale in Gerhausen. „Unsere Tante übernahm den Haushalt und zog uns groß“, erinnert sich Sohn Werner, der ihr nach dem Tod von Sohn Wolfgang vor vier Jahren geblieben ist. Vier Enkel und vier Urenkel bilden die weitere nächste Verwandtschaft. Werner, der Jüngere der Söhne, hat Außenhandelskaufmann gelernt und war dabei auch einmal fünf Jahre beruflich in Südafrika tätig. Die Mutter besuchte ihn, wie sie überhaupt im Ruhestand noch das Reisen anfing, durch drei Schwestern, die als Reisebegleitung gerne mit von der Partie waren. Sie besuchte Korfu, Rhodos, erinnern sich die Verwandten spontan. 2014 zog die Seniorin ins Altenpflegeheim in Schelklingen. Rollstuhl und Rollator lassen sie beweglich bleiben im Haus.

Mit einem Mittagessen im Heim im Kreis der Familie startete Hilde Angele am Freitag, nach dem Besuch von VdK, von Bürgermeister Ulrich Ruckh und der Schwäbischen Zeitung den geselligen Teil ihres besonderen Festes. Hilde Angele lachte herzlich als der Hinweis kam, sie müsste jedenfalls in die Fotokamera schauen, sei sie doch schließlich die wichtigste Person. Die Hundertjährige wirkt für ihr Alter sehr fit und hat sich wohl auch immer sehr viel als alleinerziehende Mutter zutrauen müssen. Mit über 50 machte sie noch den Führerschein und kaufte sich ein Auto, was auch die Söhne beeindruckte. Sohn Wolfgang arbeitete als Polizeibeamter und ist in Schelklingen unvergessen. Auch die Enkel kennt man, Oliver war vielfach Skilehrer, Sabine trat oft mit dem Chor „Barcarola Nova“ auf. Dann gibt es noch Silke und Thomas und die Urenkel Lukas, Victor und die Zwillinge Lara und Fabian.

Hilde Angele war Fördermitglied im TSV Schelklingen. Ihren Freundeskreis hatte Hilde Angele während ihrer Berufstätigkeit übrigens im damaligen Café Schumm an der Bahnhofstraße neben der Post, wo viel Binokel gespielt und der Geist rege gehalten wurde. Zu früh waren ihre eigenen Eltern und dann auch die beiden Brüder gestorben, was die Mädchen sehr zusammenschweißte; ein Bruder verunglückte jung als er selbst schon eine Familie hatte, der andere war bereits im Krieg „geblieben“. Ein Schelklinger Geschäftsmann hatte die Vormundschaft für Hilde und ihre Geschwister übernommen.

Unlängst starb Hildes ältere Schwester kurz vor dem gleichen hohen Wiegenfest. Die beiden jüngeren Geschwister, 94 und 95, leben nahe bei ihr und konnten am Ehrentag auch den Ständchen von Liederkranz und Stadtkapelle lauschen.