Schelklinger Turngruppen suchen Unterstützer

Dringend gesucht wird in Schelklingen beim TSV eine Betreuungsperson, besser noch ein Betreuungsteam, zur Ausrichtung des wöchentlich einstündigen, kombinierten Eltern-Kind- und Vorschulturnens. Diese Gruppe mit bis zu 30 Kindern, am zurückliegenden Mittwoch waren 16 Mädchen, Jungen und fünf Eltern anwesend, wird derzeit von Daniela Bloching, mit teils leichter Unterstützung auch aus der Elternschaft, geleitet. Allerdings hört Daniela Bloching aus umfangreicher werdenden beruflichen Verpflichtungen zu den Pfingstferien auf. Vorübergehend bis zu den Sommerferien springt Elke Baier in die Bresche, die aber bereits beim Kinderturnen älterer Schelklinger Kinder als Übungsleiterin im Einsatz ist.

Eine Übungsleiterlizenz ist nicht zwingend erforderlich, sagte TSV-Chef Maik Bade jüngst in der Hauptversammlung. Aus Büchern und Vorlagen können Anregungen zum gelingenden Ablauf der Turnstunde gezogen werden. Sogar eine WhatsApp-Gruppe gibt es vom Verband aus, die wöchentlich Anregungen für einen Stundenentwurf schickt. Zum Ablauf der Turnstunde gehört derzeit ein Bewegungslied, die Möglichkeit für die Kinder zu klettern, rutschen, balancieren, schaukeln und springen, und ein Nikolausbesuch wurde in den vergangenen Jahren mit Geschenk für die Kinder organisiert. Interessierte sollten sich rasch melden, so können sie bei Daniela Bloching oder Elke Baier gleich persönlich noch Einblick in die Aufgabe erhalten.

In erster Linie sei eine Voraussetzung, Spaß am fürsorglichen Umgang mit Kindern und dem Sport zu haben. Der verantwortliche Gruppenleiter, sagte Daniela Bloching zur SZ, sollte volljährig sein. Unterstützer des Leitenden dürfen auch jünger sein, was mit dem TSV-Vorstand abgesprochen werden sollte. Der Verein hat derzeit 640 Mitglieder. Als Ansprechpartner für Interessierte nennt der Vorsitzende Daniela Bloching, seinen Vize Hans-Dieter Mauth und sich selbst. Die letzte Trainingsstunde von Daniela Bloching wird am 16. Mai stattfinden.