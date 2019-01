Schelklinger Stiftung spendet 11100 Euro an verschiedene Einrichtungen

Die Schelklinger Karl-und-Maria-Maier-Stiftung hat 11 100 Euro an 15 Spendenempfänger ausgegeben. Eingeladen waren die Empfänger aus dem kirchlichen und sozialen Bereich dafür am Donnerstag nach Schmiechen in „Austermanns Landgaststube“. Stiftungsrat Paul Glökler schilderte in Anwesenheit seines Kollegen Franz Ruoß die Geschichte der Stiftung, erklärte, dass ein dritter Stiftungsrat derzeit gesucht werde und nannte die Entscheidungsgründe für die Bewilligung der einzelnen Spenden. Novum war heuer die Spende von 600 Euro an die Gesamtfeuerwehr Schelklingen für die Brandschutzfrüherziehung, wofür ein Rauchhaus und eine Handpuppe benötigt werden.

Protestanten investieren in digitale Orgel

Jeweils 1200 Euro gehen an die katholischen Kirchengemeinden Schelklingen, Schmiechen und Oberdischingen sowie an die evangelische Kirchengemeinde Schelklingen. Die Katholiken in Schelklingen bekommen das Geld für die Erneuerung der Technik im Glockenstuhl, weil Glocke 1 aus dem Jahr 1463 und Glocke 3 aus dem Jahr 1791 stamme und der Klöppel der Glocke zusetze, erklärte Paul Glökler. In Schmiechen soll die Summe für die Pflege des Grabes von Pfarrer Franz Xaver Reihing verwendet werden. Bei den Protestanten wird die Spende im Zusammenhang mit dem Einbau einer digitalen Orgel eingesetzt. Die Zuwendung nach Oberdischingen habe mit einer verwandtschaftlichen Verbindung zum verstorbenen Stifterehepaar zu tun. Dort soll das Geld für die Renovierung des Gnadenbildes in der Kapelle eingesetzt und der Spendenscheck beim Fest am Sonntag nach Pfingsten übergeben werden.

1000 Euro gehen an den Notfallfonds

Sogar 1500 Euro erhält das Familienbildungswerk in Ulm für das Projekt „EVA“, das für Einstiegsqualifizierung und Vermittlung von Alleinerziehenden steht. Achtmal 400 Euro gehen an die Arbeiterwohlfahrt Schelklingen, den Sozialverband VdK Schelklingen, die Pfadfindergruppe „Guter Hirte“ Hütten, die katholische Landjugend Justingen/Ingstetten, den katholischen Kirchenchor Schelklingen, den seit 1826 bestehenden Liederkranz Schelklingen, die Musikvereine Schelklingen und Schmiechen. Die drei letztgenannten Gruppen engagieren sich immer wieder bei kirchlichen Veranstaltungen. 1000 Euro aus der Karl- und-Maria-Maier-Stiftung fließen in den Notfallfonds des Landratsamtes, dieses Geld findet bei Notfällen an Wochenenden Einsatz, wenn offizielle Stellen geschlossen haben.

Stiftung erhält Zuwendung

Die Stiftung hat 2018 im 15. Jahr des Bestehens selbst eine Zuwendung erhalten. Der Schelklinger Verein „Pro Schelklingen“, der als Bürgerinitiative gegen ein Ersatzbrennstoffwerk bei HeidelbergCement gegründet worden und mit einer Fraktion im Gemeinderat vertreten war, hat sich aufgelöst und das Restvermögen laut Statuten an die Stiftung übergeben. Dabei ging es um 278 Euro, wie Paul Glökler mitteilte. In den 15 Jahren hat die Stiftung annähernd 173 000 Euro ausgeschüttet. Anträge sollten bis Ende der großen Ferien gestellt werden.