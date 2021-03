Wegen Corona: Schelklinger Stadtfest findet dieses Jahr nicht statt

Von Schwäbische Zeitung

Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 208 gehört der Kreis Sigmaringen am Donnerstag zu den drei am stärksten betroffenen Kreisen in Baden-Württemberg. Der Anstieg setzt sich weiter fort. In einer Pressemitteilung kündigt das Gesundheitsamt für Freitag weitere Beschränkungen an.

Schulen und Kindergärten betroffen Schwerpunkt des Infektionsgeschehens bilden Laut Landratsamt seit Beginn der Woche die Schulen und Kindergärten. Gleich sechs Schulen und fünf Kindergärten waren seit Montag von Infektionsfällen betroffen.