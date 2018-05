Schelklinger SPD sucht Kandidaten für Kommunalwahl

Im Sommer möchte der SPD-Ortsverein Schelklingen mit der Suche nach Kandidaten für die Kommunalwahlen beginnen. Die Wahlen finden zusammen mit der Europawahl im Mai 2019 statt. Die Mitarbeit im Schelklinger Gemeinderat könne empfohlen werden. „Es ist ruhig und sachlich geworden“, sagte der Fraktionsvorsitzende Jürgen Haas und sein Gemeinderatskollege Thomas Tolksdorf pflichtete später durch ein ähnlich lautendes Statement bei. Der Ortsverein hat vier Mitglieder verloren, wobei Neueintritte von zwei jungen Genossen zu verzeichnen sind. Rafael Witt übernahm gleich das bisher vakante Schriftführeramt. Leonie Schönleber, die Neu-Schelklingerin ist, wirkte bei den Vorstandswahlen in der Zählkommission mit.

Allzu viel gab es bei den Wahlen angesichts von 13 Stimmberechtigten nicht zu zählen. Eine reine Männerriege hatte sich diesmal aufstellen lassen, fast jeder Kandidat wurde in geheimer Abstimmung einstimmig gewählt. Die volle Stimmenzahl bekamen der Ortsvereinsvorsitzende Jürgen Haas, sein Vize Rainer Knoche, Schriftführer Rafael Witt und die Beisitzer Rolf Sontheimer und Martin Hilsenbeck. Elf sowie zwölf Stimmen erhielten Kassierer Peter Hörner und Beisitzer Klaus Sontheimer. Bestätigt wurden per Handzeichen Kassenprüfer Rudolf Kopf und Internetseitenbetreuer Thomas Tolksdorf. Auf Facebook ist der Ortsverein auch präsent. Jürgen Haas wünscht sich Kandidatinnen zur Kommunalwahl. Zu ehren gab es heuer kein Mitglied. Haas erinnerte an das Vorjahr mit der erst im Juli stattgefundenen Hauptversammlung, weil dann Bundestagswahlkämpferin Hilde Mattheis, die in Schelklingen mit vier Ständen und einem Referat warb, Zeit hatte, den seit 50 Jahren der SPD angehörenden Josef Walter zu ehren.

In der Hauptversammlung am Freitagabend im Gasthaus „Krone“ war Kreisverbandsvize Monika Späth dabei und fungierte als Versammlungsleiterin, die sich vor den anstehenden Wahlen mehr Präsenz in der Presse wünscht. Hierhin waren aus dem mitbetreuten Ortsverein Allmendingen zwei Neumitglieder zur Abholung des Parteibuchs eingeladen, die allerdings nicht erschienen. „Das Ergebnis der Bundestagswahl ist bekannt. Es hat wehgetan“, sagte Haas und lobte Mattheis‘ klare Haltung gegen die „GroKo“. Aus dem Gemeinderat ließ diesmal Thomas Tolksdorf annähernd 20 Debattenthemen und Beschlüsse Revue passieren. Aus dem Kreistag berichtete Jürgen Haas. Monika Späth berichtete aus dem Kreisverband mit dem neuen jungen Kreisvorsitzenden Julius Bernickel. Erklärte Schwerpunktthemen der Partei für die anstehenden Wahlen sind Breitbandausbau, Pflege, ÖPNV und Arbeit 4.0, die Rationalisierungen bringe, die durch Maschinensteuern abgemildert werden sollten, meinte Späth. Bernickel wolle sich im Hinblick auf die Wahlen 2019 mit den Ortsvereinsvorsitzenden abstimmen.

In der Schelklinger SPD-Kasse sind 118 Euro mehr als im Jahr davor. Ein Vermögen im unteren vierstelligen Bereich ist vorhanden. Kassenprüfer Rudi Kopf bemängelte die schlechte Zahlungsmoral der Mandatsträger, die freiwillig jährlich 50 Euro ihres Sitzungsgeldes in die Kasse spenden sollen, was nicht alle tun.