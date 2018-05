Schelklinger Seniorenheim feiert Zehnjähriges

Diesen Monat kann das Seniorenzentrum Schelklingen bereits auf zehn erfolgreiche Jahre zurückblicken. Als vierte Einrichtung der Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis nahm das Seniorenzentrum im Mai 2008 den Betrieb auf und wurde auch durch die zentrale Lage in der Stadtmitte schnell zu einem festen Bestandteil von Schelklingen. Grund genug, drei Tage zu feiern.

Den Anfang machten die mehr als 60 Mitarbeiter des Seniorenzentrums. Sie ließen sich vom kulinarischen Angebot des Vis-à-Vis verwöhnen und von einem Improtheater bestens unterhalten. Zudem bekamen sie als Anerkennung für ihre Arbeit alle ein Geschenk überreicht.

Feier mit geladenen Gästen

Es folgte die offizielle Feier mit geladenen Gästen statt. Die Geschäftsführer der Pflegeheim GmbH, Wolfgang Schneider und Verena Rist, sprachen den Mitarbeitern ihren ausdrücklichen Dank aus und erinnerten an die Anfangszeit des Pflegeheims, heißt es in einer Presemitteilung. Auch wenn in der damaligen Zeit ein Pflegeheim nach dem anderen aufgemacht habe, sei Schelklingen das erste Haus, das mit dem Neubezug nahezu voll belegt gewesen sei, heißt es in der Pressemitteilung. Denn bereits zuvor hatte das Unternehmen die Betriebsträgerschaft des alten städtischen Pflegeheims „Bürgerheim St. Ulrich“ übernommen. Die Mitarbeiter und Bewohner zogen damals gemeinsam um und fanden in dem neuen, modernen Haus ihre neue Heimat. Rist erinnerte daran, dass sich damit baulich und organisatorisch vieles verbesserte, machte aber auch deutlich, dass die Versorgungs- und Betreuungsqualität auch schon im alten Haus gut war.

Integriert ins Stadtleben

Das Seniorenzentrum ist darüber hinaus voll ins Stadtleben integriert. Regelmäßig kommen Kindergartenkinder und Schulkinder vorbei, um mit den Senioren Zeit zu verbringen. Zahlreiche Ehrenamtliche erweitern das umfangreiche Angebot für die Bewohner.

Hausarzt im gleichen Gebäude

Bürgermeister Ulrich Ruckh machte in seiner Rede deutlich, dass das Seniorenzentrum im Stadtleben eine feste Größe darstellt, und bekräftigte dies mit einer abgeänderten Version eines beliebten Kinderliedes „Wie schön dass Du gebaut worden bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst“. Der im selben Gebäude praktizierende Hausarzt Robin Obermiller berichtete als regelmäßiger Begleiter der Einrichtung von seinen Eindrücken. Da seine Praxis den Großteil der Bewohner betreue, komme er häufig ins Haus. Dabei sei sehr deutlich spürbar, dass ein gutes Miteinander von Pflegekräften und Bewohnern die Stimmung des Hauses präge. Er habe hier immer das Gefühl, ein Zuhause zu betreten, und dies liege auch an dem sehr überzeugenden Konzept. Dieses mache es den 66 Bewohnern leicht, sich wohlzufühlen.

Sektfrühstück für Bewohner

Den Abschluss der Feierlichkeiten bildeten die Senioren selbst. Zum Sektfrühstück waren die Bewohner gemeinsam mit ihren Angehörigen in die Wohngruppen eingeladen. Bei der anschließenden Luftballonaktion bei sonnigem Wetter gingen 100 orangene Luftballons mit Grußkarten für die Bewohner des Seniorenzentrums in die Lüfte. „Wenn Sie in den nächsten Tagen einen dieser Luftballons finden, schicken Sie ihn unbedingt zurück, denn die Bewohner warten schon jetzt sehnsüchtig auf Nachrichten, wohin ihre Luftballons geflogen sind“, bitten die Verantwortlichen des Pflegeheims.