Schelklinger sammeln Geld für Bergdorf in Guatemala

Seit zehn Jahren unterstützt die Seelsorgeeinheit Schelklingen das Dorf Chocabj in Guatemala. Erst halfen Spenden einem Bergführer namens Abigal, sein zerstörtes Haus wieder aufzubauen, dann floss Geld in die Schulspeisung und zuletzt wurde eine Kirche in dem Dorf errichtet. Nun will die Seelsorgeeinheit dabei helfen, dass der rudimentäre Raum, in dem die Schulkinder essen, zu einer sicheren Küche umgebaut wird.

Erinnerungen an den ersten Besuch

Während eines Urlaubs in Mexiko 2008 besuchten Marc Bienert, Bettina Späth und der damalige Schelklinger Pfarrer Claus Stoll Guatemala, um einen an Mexiko angrenzenden Vulkan zu besteigen. Ein ortskundiger Bergführer begleitete die Gruppe damals, erzählt Schelklingens Kirchenpfleger Norbert Bienert, Vater von Marc Bienert, rückblickend. Ein sintflutartiger Regenguss zwang die Gruppe, ihr Vorhaben aufzugeben und im Dorf Chocabj, in dem der Bergführer wohnte, Unterschlupf zu suchen. Die einfachen Holzhütten mit Böden aus blanker Erde bewegten die drei Besucher zutiefst und während langer Gespräche in der damaligen Nacht erfuhren sie viel über das Dorf und dessen Einwohner. Prägend sei damals auch ein Erdrutsch gewesen, der nicht nur das Haus des Bergführers, sondern auch die Kirche des Dorfes zerstörte, was die Urlauber damals zu dem Entschluss brachte, das Bergdorf zu unterstützen.

Kontakt nach Guatemala blieb über Jahre erhalten

Mit Hilfe von Spenden wurde das Haus des Bergführers wieder aufgebaut und Pfarrer Claus Stoll habe die katholische Kirchengemeinde Schmiechen damals ermutigt, mit Geld aus der Sternsingeraktion ein Programm für bessere und gesündere Ernährung der Schulkinder zu unterstützen, berichtet Bienert.

Über die Jahre blieb der Kontakt nach Guatemala erhalten und über den örtlichen Dorflehrer erfuhren die Schelklinger vor einiger Zeit von dem Vorhaben, eine neue Kirche zu bauen. Doch die Finanzierung stellte die Dorfbewohner vor schier unüberwindbare Probleme, so Bienert. „50 000 Euro hat der Wiederaufbau gekostet.“ Geld, das dann unter anderem vom Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat zur Verfügung gestellt wurde. Im Sommer dann kam die Nachricht aus Chocabj, dass der Bau der Kirche vollendet sei.

Neue Kirche mitten im Dorf

Für die Schelklinger rund um die Familie Bienert war klar, dass sie gemeinsam mit Pfarrer Claus Stoll in das Dorf fahren würden, um an der Einweihung teilzunehmen. Stoll selbst sollte die Kirche einweihen. Mit einem 70 Zentimeter großen Heiligen Johannes im Gepäck startete die Gruppe im August dieses Jahres nach Guatemala, wo ihnen ein langer Fußweg bevorstand, um in das abgelegene Dorf zu kommen. Auf steilen Pfaden sei man mehr als zwei Stunden lang bergauf durch den Regenwald gegangen.

Mitten im Dorf war die neue Kirche errichtet worden und wirkte in dem 300-Einwohner-zählenden Dorf fast gigantisch, erinnert sich Norbert Bienert. Alle Nachbarn seien zur Einweihung gekommen und folgten dem Gottesdienst von Claus Stoll, der die Texte auswendig gelernt hatte, um die Messe halten zu können.

Neue Pläne für das neue Jahr

Wie schon 2008 mussten die Schelklinger an dem Festtag wieder vor Regen Unterschlupf suchen und fanden diesen gemeinsam mit anderen Festgästen im Aufenthalts- und Speiseraum der Schulkinder. „Der Zustand der Einrichtung, das Kochgeschirr, die Feuerstelle ohne Rauchabzug und die vom Rauch geschwärzten Wände boten ein schockierendes Bild“, schreibt Norbert Bienert auf der Internetseite der Seelsorgeeinheit Schelklingen. Für die Schelklinger Abordnung sei sofort klar gewesen, dass nun hier geholfen werden müsse. Über ein Spendenkonto soll nun Geld gesammelt werden.