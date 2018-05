Schelklinger Narren steigen aus ADR und LWK aus

Die Schelklinger Narrenzunft „Häfele Hoi“ hat sich jüngst zu ihrer Hauptversammlung getroffen. Dabei wurden nicht nur Rückschau auf das vergangene Jahr gehalten und verdiente Mitglieder geehrt, die Narren beschlossen den Ausstieg aus gleich zwei Fasnetsverbänden.

In der Schelklinger Narrenzunft hat die Wiederbelebung der Gruppe der Harlandweibla stattgefunden. Zunftmeisterin Nicole Brobeil informierte, dass fünf Erwachsene und drei Kinder bei den Harlandweibla mitmachen. Als Gruppenchefin fungiert Tamara Kreisel, die selbst aus der Riege der Klabusterelfen stammt und von Interessierten für das Mitmachen bei den Harlandweibla angesprochen werden soll.

Die Schelklinger Zunft hat die Mitgliedschaft im Verband „Narren der Alb-Donau-Region (ADR) und beim Landesverband Württembergischer Karnevalisten (LWK) gekündigt. Der Landesverband Württembergischer Karnevalisten sei zu sehr auf Karneval zugeschnitten, während die „Alb-Donau-Region“ ihren Umzug stets am gleichen Wochenende abhalte wie die Schelklinger und die Mitgliedschaft damit keine Vorteile bringe.

Der dritte Tag-in-Nacht-Umzug wurde als voller Erfolg bewertet. Das Vereinsjahr ging mit einem Jahresgewinn in Höhe von 6100 Euro zu Ende, berichtete Kassenwartin Simone Vöhringer. „Es war ein sehr gutes Jahr“, bestätigte Ehrenzunftmeister Paul Leichtle bei der Entlastung. Leichtle leitete im Anschluss die Wahlen, die diesmal recht schnell abliefen, weil nur bei den beiden Beisitzerposten aufgrund eines Überangebots an Kandidaten geheim gewählt werden musste. Es machen weiter: Zunftmeisterin Nicole Brobeil, Vize Dennis Schmuker und Kassiererin Simone Vöhringer. Als Schriftführerin rückt Nathalie Braun für Madeleine Baumann nach, die nicht wieder kandidierte. Zur ersten Beisitzerin wurde Annkatrin Leichtle, zum zweiten Beisitzer Daniel Keirat gewählt. Kinder- und Jugendwartin ist jetzt Jacqueline Lohmann. Als Kassenprüfer machen Saskia Kramer und Rene Jakob weiter. Die Narrenzunft „Häfele Hoi“ hat 186 Mitglieder, wobei 140 aktiv im Verein mitmischen.

Engagierte Narren haben den Fasnetsstadel der Zunft aufgeräumt. Dabei kamen eine Vielzahl an Kabeln und auch Musikboxen zum Vorschein. Wer von den Mitgliedern Bedarf an socher Ausrüstung hat, sollte sich umgehend melden, um herrenlose Gegenstände an sich zu nehmen, sonst würden die Sachen entsorgt, heißt es von der Vereinsführung. Am 9. Juni besucht die Schelklinger Narrenzunft das Kreismusikfest in Kirchen und am 29. September fährt sie zum Cannstatter Wasen.

Auszeichnung für sieben Mitglieder

Sieben Mitglieder gab es heuer für ihre langjährige Vereinszugehörigkeit zu ehren, wobei nur ein Mitglied anwesend war. Seit 40 Jahren macht Claudia Glöckler bei der Narrenzunft mit. Vor 35 Jahren trat Antonie Walter bei. 30 Jahre als Mitglied sind es für Jennifer Glöckler und Gerhard Kohn. Vor 20 Jahren trat Verena Kohn bei. Patricia Rehm und Michael Fischer machen seit zehn Jahren mit. Die Termine im kommenden Jahr für Ausgrabung, Brauchtumsabend und Tag-in-Nacht-Umzug stehen auch schon fest. Es sind der 18. und 19. Januar 2019.