Schelklinger legen Hauptschulabschluss ab

24 Hauptschüler hatten vergangene Woche in Schelklingen Grund, mit Eltern und Lehrern ihren Schulabschluss zu feiern. Außerdem hatten in diesem Jahr ausnahmsweise zwei Schulfremde die Hauptschulprüfung an der Heinrich-Kaim-Schule absolviert. Dabei handelte es sich um Jugendliche von der Urspringschule beziehungsweise aus Heroldstatt. Ein Preis und vier Belobigungen wurden vergeben. Sie dürften stolz und zufrieden über das Erreichte sein, sagte Bürgermeister Ulrich Ruckh, der kurzfristig zu seinem Grußwort aufgefordert wurde.

Der Bürgermeister mahnte, dass der Hauptschulabschluss seinen Wert hat. Die Jugendlichen hätten für das Leben hier zum Beispiel wichtige Umgangsformen gelernt. Er räumte ein, dass er selbst zwar lange zur Schule gegangen sei, aber nie gerne. Die Schüler dürften den Hauptschulabschluss als Tor zum Leben betrachten. Der Bürgermeister motivierte die Jugendlichen, hoffnungsfroh in die Zukunft zu schauen: Es werde zwar auch Niederlagen geben, das gehöre zum Werdegang, allerdings sollte sich keiner davon aus der Bahn werfen lassen, sondern sich ein anständiges neues Ziel setzen und am Erreichen arbeiten.

Spiele erheitern

Die Feier mit den Eltern und Lehrern hatte natürlich auch ganz lustige Komponenten. So waren Teams von Schülern und Lehrern aufgefordert, Babybilder dem jeweiligen Hauptschulabsolventen beziehungsweise Schulpersonal zuzuordnen. Durch die Abschlussfeier führten Fabian Niemand und Seyma Tok als Moderatoren. Die letzten drei Hauptschuljahre war Fabian Ammon der Klassenlehrer. Viele Schüler wird er nach den Ferien wieder sehen. Etwa die Hälfte der Jugendlichen wird an der Schelklinger Schule bleiben und ein zehntes Schuljahr absolvieren, um den Werkrealschulabschluss zu erreichen.

Den Hauptschulabschluss in Schelklingen haben erreicht: Zeynep-Nur Aslan, Marco Baier, Jan Oliver Bölzle, Kübra Cüskün, Dennis Da Silva Soares, Beyda Demiray, Jaqueline Diesch, Vivien Diesch (Preis), Davie Egg (Belobigung), Lea Eichwald, Alex Ferreira Lopes, Mayk Glökler, Maximilian Hascher, Meike Huber (Belobigung), Sief Karaao, Tanja Machado Silva, Fabian Niemand, Milena Pankratz (Belobigung), Joao Pedro, Tizian Roller, Lia Rommel (Belobigung), Seyma Tok, Dennis Wasner, Florian Wildermuth.