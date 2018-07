Schelklinger gewinnen eigene Jugendturniere

Unter besten Bedingungen hat der FV Schelklingen-Hausen am Samstag zwei Jugendturniere veranstaltet. Es gab dabei echte Sieger, denn jeweils spielten sieben Mannschaften in einer Gruppe Jeder gegen Jeden. Schelklingen I dominierte sowohl bei den E-Junioren, als auch bei den F-Junioren.

Bei den E-Junioren begannen die Schelklinger jedoch mit einer 0:2-Niederlage gegen den VfL Munderkingen. Dann folgte ein 1:1 gegen die SGM Berghülen, doch mit Siegen in den restlichen vier Spielen sicherten sich die Gastgeber den Turniersieg. Auch Munderkingen bezog nur eine Niederlage gegen die SGM Berghülen, doch durch zwei Punkteteilungen kamen die jungen Donaustädter am Ende nur auf Platz zwei.

Endplatzierung: 1. SGM Schelklingen I 15:4 Tore/13 Punkte, 2. VfL Munderkingen 5:1/11, 3. SGM Berghülen 4:2/11, 4. TSG Söflingen 6:5/10, 5. TSV Blaubeuren 3:3/8, 6. SGM Al-theim/Allmendingen/Niederhofen 3:4/5, 7. SGM Schelklingen II 0:17/0.

Ganz deutlich siegte bei den F-Junioren die SGM Schelklingen I. Sie gab nur gegen die SGM Schmiech-tal/Alb beim 2:2 Punkte ab und ge-wann die übrigen fünf Spiele. Zweiter wurde die SGM Schmiechtal/Alb, die gegen den TSV Blaubeuren I eine deutliche Niederlage hinnehmen musste.

Endplatzierung: 1. SGM Schelklingen I 16:2 Tore/16 Punkte, 2. SGM Schmiechtal/Alb 12:8/13, 3. TSV Blaubeuren I 17:5/12, 4. TSV Blaubeuren II 12:7/8, 5. TSV Rißtissen 9:8/7, 6. SGM Schelklingen II 4:16/4, 7. FV Schelklingen-Hausen III 1:23/0.

Jugendleiter Bernd Roser nahm jeweils die Siegerehrung vor. Für die E-Junioren gab es Bälle, für die F-Junioren jeweils kleine Pokale. Tur-nierleiter war Miro Heuschmid, der von einem reibungslosen Verlauf der Turniere berichtete.

Am Freitag gab es im Längental ein Elfmeterturnier. Bei den Herren schossen jeweils acht Fünfer-Mannschaften in zwei Gruppen, sie ermittelten nach der Vorrunde in Zwischenrunde bis zum Finale den Sieger. Fünf Damen-Mannschaften ermittelten separat ihre Sieger. Somit ergab sich ein großes Programm mit viel Spaß. Bei den Herren siegten „like a daune“, bei den Damen „Torschusspanik“.