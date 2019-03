Schelklinger Feuerwehren: Psychologische Hilfe nach belastenden Einsätzen möglich

Nach zwei Jahrzehnten wird Schelklingen heuer wieder einmal Gastgeber für einen Leistungsmarsch der Feuerwehr sein. Der Leistungsmarsch findet im September statt. Erstmals wird von den Mitgliedern der Gesamtfeuerwehr Schelklingen auch ein Sternmarsch unternommen, der im August angesetzt ist. Im April wird es eine Premiere mit einer Hochwasserübung geben. Eines der weiteren Ziele in diesem Jahr ist eine Inventur, um Gerätschaften und dann auch deren Wartungsdaten zu erfassen.

In der Schelklinger Gesamtfeuerwehr gibt es jetzt einen psychologischen Beistand: Der Feuerwehrmann Gerhard Siessegger aus Justingen hat einen Lehrgang absolviert und kann nach belastenden Einsätzen als Gesprächspartner hinzugezogen werden. Seine Tätigkeit unterliegt der Schweigepflicht, betonte Gesamtkommandant Alexander Högerle. Die Aufgabe nennt sich Peer-Beauftragter. Das Wort Peer ist aus dem Englischen und heißt übersetzt so viel wie Gruppenangehöriger und Gleichwertiger. Sehr belastend waren die Einsätze bei Heidelberg Cement mit insgesamt drei toten Bauarbeitern, daran erinnerte unter anderem auch Bürgermeister Ulrich Ruckh.

In der Gesamtfeuerwehr gibt es jetzt auch einen offiziellen Altersobmann mit Stellvertreter. In der Vergangenheit hatten Paul Schleicher aus Schelklingen und Josef Gaus aus Ingstetten schon für Kontakte der Altersabteilungen untereinander gesorgt und auch Ausflüge organisiert. Jetzt wurde in der Hauptversammlung der Gesamtfeuerwehr Schelklingen Paul Schleicher offiziell zum Altersobmann und damit zum Verbindungsmann zwischen den Altersabteilungen und der Gesamtfeuerwehrspitze gewählt. Als Stellvertreter bekam auch Josef Gaus die Zustimmung der anwesenden 16 wahlberechtigten Altersabteilungsmitglieder. Im Stadtgebiet gehören 48 Männer zu den Altersabteilungen. Der aktiven Wehr gehören 187 Mitglieder, davon sechs Frauen, an. In den Jugendwehren lernen 37 Personen die Feuerwehrarbeit kennen. Die Schulfeuerwehr Urspring ist nun kein Teil der Gesamtfeuerwehr mehr, erklärte Gesamtkommandant Alexander Högerle auf Nachfrage der SZ.

Alexander Högerle hat im vergangenen Jahr die Aufgabe als Gesamtkommandant, unterstützt von den ebenfalls neuen Stellvertretern Bernd Späth und Tobias Gaupp, übernommen. Sein Vorgänger Ulrich Raiber wurde zum Ehrenkommandanten ernannt und war am Freitagabend bei der Hauptversammlung in Ingstetten in der Heinrich-Bebel-Halle ebenso anwesend wie verschiedene Gemeinde- und Ortschaftsratsmitglieder und auch der Kommandant der Zementwerksfeuerwehr Ulrich Rauscher. Högerle blickte auf ein arbeitsreiches Jahr zurück. Es gab 48 Einsätze, davon sieben Brände und 41 technische Hilfeleistungen. Die Alarm- und Ausrückeordnung musste angepasst werden. Der Ausschuss hat sich 15 Mal getroffen, berichtete Schriftführer Karl Schwarzmann. Die Kasse weist den üblichen Minimalgewinn durch einen Zuschuss in Höhe von 150 Euro von der Stadtverwaltung aus. Das Vermögen beläuft sich auf rund 2000 Euro, berichtete Kassierer Uwe Ender, der 2019 mit dem Leistungsmarsch einige Buchungen mehr als sonst vornehmen muss.

Ehrungen und Ausbildungen

Das Leistungsabzeichen in Gold wurde 2018 von einem Schmiechener errungen. Das silberne Leistungsabzeichen ging an einen Sondernacher, drei Schmiechener, fünf Schelklinger und sechs Hüttener Feuerwehrangehörige. Zu Brandschutzfrüherziehern ließen sich Susanne Högerle aus Gundershofen und Kurt Meixner aus Schmiechen ausbilden. Sechs Aktive haben den Führerschein bis 7,5 Tonnen absolviert, womit sie das wasserführende Fahrzeug in Hütten bewegen dürfen. Der dortige Abteilungskommandant Karl Schwarzmann fungierte als Fahrlehrer und Ehrenkommandant Ulrich Raiber als Fahrprüfer, berichtete der Gesamtkommandant verbunden mit einem Dankeschön für diese Extraeinsätze. Eine Sonderübung mit Räumung des Schelklinger Pflegeheims fand statt.

Im noch jungen Jahr 2019 kam es bereits zu 13 Einsätzen der Feuerwehr. Högerle und sein Stellvertreter Späth haben 2019 an der Feuerwehrschule Bruchsal den für ihre Aufgabe sehr wichtigen Zugführerlehrgang absolviert. Anfang März wurde das Mittlere Löschfahrzeug für Hausen ausgeschrieben. Högerle erklärte, dass weitere finanzielle Vorhaben aufgeschoben werden müssen, bis der neue Gemeinderat konstituiert ist. Zum Beispiel sieht der Feuerwehrbedarfsplan für die Wehren Sondernach und Gundershofen ein Mehrzweckfahrzeug der Klasse B (MZF-B) vor, wobei hier auch noch die Unterbringung zu klären ist.