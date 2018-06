Schelklingen sucht das perfekte Kleintier

So muss ein Hahn aussehen: Ein glänzender, grüner Schweif, rot-braune Federn, die das Licht reflektieren, aufrechter Gang. Es ist ein Tier, auf das das Wort „prächtig“ passt. Und der Hahn ist der ganze Stolz von Josef und Helene Holler aus Roggenburg. Das Ehepaar ist gestern zu der großen Kreis-Kleintierschau nach Schelklingen angereist. Seit 25 Jahren züchten die beiden Zwerghühner und Zwerg-Welsumer (Bild unten rechts) und reisen von einer Schau zur anderen. Wie sie es schaffen, preisverdächtige Tiere zu züchten? „Sie bekommen Freilauf und auch Liebe“, sagt Helena Holler. „Und Rapsöl ins Futter“, sagt ihr Mann. Damit die Federn glänzen.

Der Pracht-Hahn aus Roggenburg hat gestern zusammen mit rund 600 anderen Tieren – ausschließlich Geflügel und Kaninchen – sein Quartier in der Stadthalle bezogen. Morgen beginnt die Kreisschau und damit die Suche nach dem perfekten Tier. Auch wenn es das eigentlich gar nicht gibt, erklärt der Vorsitzende des Kleintierzuchtvereins, Eduard Bonn. „Es gibt für jede Rasse eine bestimmte Rassebeschreibung“, sagt er. „Beim Geflügel werden die Punkte zum Beispiel nach Kopfbildung, Ohrlappen, Ohrscheiben vergeben. Wichtig ist auch die Form: Ob ein Tier eher rechteckig oder rundlich ist.“ So setzt sich die Allgemeinwertung aus verschiedenen Unterkategorien zusammen. Eine komplexe Angelegenheit, gibt Bonn zu.

Die Anlieferung dauert mehrere Stunden. Züchter aus dem ganzen Kreis tragen ihre Tiere in die Stadthalle. An einem kommen sie dabei nicht vorbei: Dr. Jürgen Heidenreich. Er steht gleich beim Halleneingang, unverkennbar in seinem weißen, langen Kittel. Er schaut jedes Tier ganz genau an: „Die Einlassuntersuchung ist gesetzlich vorgeschrieben. Damit keine Seuchen eingeschleppt werden, die dann auf das Wirtschaftsgeflügel überspringen könnten.“

Erste Kreisschau gab’s 1989

Eduard Bonn hat bereits vor zwei Jahren mit der Organisation der Kreisschau begonnen. „Wir mussten früh die Halle und die Preisrichter organisieren“, erklärt er. Bonn war auch schon bei der ersten Kreisschau 1989 dabei, die der Schelklinger Kleintierzuchtverein ausgerichtet hat. Damals wäre eine gemischte Schau noch nicht möglich gewesen. „Dafür haben wir nicht genügend Tiere“, sagt er.

Peter Kröner aus Allmendingen nimmt sich die Zeit für seine Hasen. Zusammen mit seinem Sohn Benjamin züchtet er Sachsengold-Hasen. „Klar ist man auch nervös“, sagt er. Er liebt seine Kaninchen, aber was werden die Richter sagen?

Am Samstag um 15 Uhr werden die Tiere dann gekürt. Doch trotz all der Organisation, der komplizierten Bewertung und der Preise – am Ende sind die Tiere immer noch Nutztiere, sagt Bonn. „Hasen sind Fleischlieferanten und Hühner Eierlieferanten, das darf man nicht vergessen“, sagt er – trotz aller Perfektion.