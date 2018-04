Schelklingen putzt sich heraus

Die Verwaltung der Stadt Schelklingen lädt am kommenden Samstag, 14. April, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr zur traditionellen Stadtputzete ein. Treffpunkt zum Frühjahrsputz ist am Bauhof, Herz-Jesu-Berg 15.

Es ist schon gute Tradition, dass sich die Bürger der Stadt Schelklingen im Frühjahr zur Stadtputzete treffen, um das Stadtgebiet von Müll und Unrat zu befreien. In diesem Jahr ist vorgesehen, die Aktion am kommenden Samstag, 14. April abzuhalten. Treffpunkt ist dafür um 9 Uhr am Bauhof der Stadt Schelklingen. Es ist dann vorgesehen, die Straßen, Wege und öffentlichen Flächen in der Stadt und entlang von Wasserläufen sowie an den Waldrändern zu säubern.

Bevor es jedoch richtig los geht, werden nach dem Treffen um 9 Uhr die anwesenden Helfer in verschiedene Gruppen für die verschiedenen Bezirke eingeteilt, die es in der Innenstadt zu säubern gilt. Die sind „Urspringschule“, „Hohle Fels/Freibad“, „Längental“, „Innenstadt“, „Industriegebiet Leimgrube/Breitlen“, „Bernental“ und „Hammerstein“.

Stadt freut sich auf viele Helfer

„Wir würden uns freuen, am Samstag möglichst viele Helfer begrüßen zu dürfen, welche an unserer Säuberungsaktion teilnehmen wollen“, heißt es in der Einladung der Stadtverwaltung. Müllsäcke und Handschuhe werden am Samstag kostenlos zur Verfügung gestellt. Jeder Einzelne könne so seinen Beitrag dazu leisten und die ortsansässigen Vereine, Gruppen, Schulen und Organisationen tatkräftig unterstützen.

Nach Abschluss der Stadtputzete sind alle Helfer zum gemeinsamen Vesper mit Getränke im Bauhof eingeladen. Wer Fragen zum Ablauf der Stadtputzete hat, für den stehen vom Bauhof Albert Steinle und Kai Autenrieth unter der Telefonnummer 07394/24 57 55 zur Verfügung.