Schelklingen holt Notarin ins Rathaus

Der Stadt Schelklingen ist es gelungen, eine Notarin zu verpflichten die künftig wieder Sprechzeiten im Rathaus anbieten wird. Der erste Termin findet Ende September statt. Voranmeldungen sind schon jetzt möglich.

Zum 1. Januar dieses Jahres sind alle staatlichen Notariate in Baden-Württemberg, darunter auch das Notariat Schelklingen, aufgrund der Notariatsreform des Landes aufgelöst worden. Die Abwicklungsarbeiten des Notariats Schelklingen hat Notarin Kerstin Zacker aus Ehingen übernommen.

Der Schelklinger Stadtverwaltung ist es nun gelungen, Notarin Zacker für das Angebot von Notarsprechtagen im Rathaus in Schelklingen zu gewinnen. Dieses Angebot richtet sich in erster Linie an die Schelklinger Bürger, die keine Möglichkeit haben, in die Notarkanzlei nach Ehingen zu fahren.

Notarin Zacker hält künftig jeden zweiten Donnerstag im Monat vormittags einen Sprechtag ab. Der erste Termin findet am Donnerstag, 20. September, von 8 bis 12 Uhr im Erdgeschoss des Schelklinger Rathauses in Zimmer 008 (Trauzimmer)statt. Das Zimmer befindet sich wie bereits erwähnt im Erdgeschoss und ist barrierefrei. Zur Terminvereinbarung können sich Schelklinger Bürger direkt an die Kanzlei von Notarin Kerstin Zacker (Kontaktdaten siehe Kasten) wenden. Die Termine können telefonisch vereinbart werden.

Stadtkämmerin Birgit Meier freut sich, dass es geklappt hat, das Projekt zu realisieren. Denn Außensprechstunden sind für Notare keine einfache Angelegenheit. Sie müssen sich diese eigens vom Justizministerium in Stuttgart genehmigen lassen. Trotzdem sei Kerstin Zacker, die bereits die offenen Notariatsangelegenheiten für den Bereich Schelklingen, die vor der Umstellung nicht mehr zum Abschluss gebracht werden konnten, übernommen hat, sofort bereit gewesen mitzumachen. „Von einigen Teilorten ist es doch sehr weit nach Ehingen. Deswegen wollten wir die Sprechtage unbedingt realisieren und haben bereits im März erste Gespräche geführt“, sagt Birgit Meier. Sie und ihre Kollegen von der Stadtverwaltung würden sich freuen, wenn die Bürger von diesem Angebot regen Gebrauch machen.

In Nachlassangelegenheiten ist weiterhin das Amtsgericht Ulm zuständig und in Betreuungsangelegenheiten das Amtsgericht Ehingen.