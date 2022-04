Am alten Steinbruch sollen Wohn- und Gewerbeflächen entstehen

Der alte Steinbruch der Steinwerke Schelklingen (SWS) am östlichen Ortsrand von Schelklingen ist stillgelegt und soll teilweise wieder verfüllt und renaturiert werden. Für den am nächsten an der Innenstadt gelegenen Teil, der momentan Industriebrache ist, haben Stadtverwaltung und Gemeinderat aber andere Pläne. Im Sinne der Nachverdichtung und Flächenentwicklung soll eine Machbarkeitsstudie zeigen, ob hier perspektivisch Wohnbau- und Gewerbeflächen entstehen können. Damit stünde der Stadt relativ zentrumsnah ein Gebiet von etwas mehr als drei Hektar zur Verfügung. In Zeiten in denen Bauplätze rar sind, wäre das ein großer Wurf.

„Wir beschäftigen uns schon geraume Zeit mit dem vorderen Bereich des Steinbruchs, der über Jahrzehnte gewerblich genutzt wurde. Mit einer Machbarkeitsstudie und dem Aufstellungsbeschluss eines Bebauungsplans wollen wir ganz förmlich feststellen, dass wir diesen Bereich entwickeln wollen“, erklärte Schelklingens Bürgermeister Ulrich Ruckh. Dabei spiele es zunächst keine Rolle, ob die künftige Nutzung ein Gewerbe- oder ein Wohngebiet sein soll. Die Studie solle klären, was hier am besten realisierbar sei und konkrete Vorschläge auf den Tisch bringen. Der Steinbruch müsse besonders im stadtnahen Bereich nicht komplett renaturiert werden, was der Stadt einen wichtigen Flächengewinn bringen würde.

Früher Steinbruch, bald vielleicht Wohngebiet

Fachplanerin Franziska Mayer erläuterte in der Folge die weitere Vorgehensweise. Erst werde genau geklärt, wie weit die Flächen am Kapellenberg rekultiviert werden sollen. „Auf Grundlage des dann feststehenden Gebiets folgen die Untersuchungen, welche generellen Nutzungen hier denkbar sind. Dazu zählt beispielsweise auch, wie möglichen Baukörper aussehen können und welche Kombinationen in der Nutzung denkbar sind.“

Ein Biologe sei mittlerweile schon beauftragt, den Bereich in Sachen Umwelt- und Artenschutz zu untersuchen. Zudem stünde noch eine genauere Vermessung des Geländes an. Zudem wird ein Lärmgutachten erstellt, welches die Belastung von den umliegenden Gewerben und den Verkehrswegen erfasst. Da das Gebiet dem Außenbereich zugerechnet wird, ist zudem eine Umweltprüfung notwendig. Wenn das komplette Konzept vorliege und vom Gemeinderat beschlossen ist, kann der Aufstellungsbeschluss für einen passenden Bebauungsplan gefasst werden. Das Büro Künster begleitet das Projekt für die Stadt und setzt sämtliche notwendigen Gutachten um.

Verkehr gleich berücksichtigen

Ratsmitglied Engelbert Heuschmid (SPD) regte an, die Straße zum Kapellenberg, die momentan noch als Feldweg verzeichnet sei, ob einer möglichen Erschließung und einem damit verbundenen Ausbau mit in die Planungen einzubeziehen. Bürgermeister Ulrich Ruckh entgegnete, dass man diese Idee sicher bei gegebener Zeit aufgreifen werde. „Wenn wir tatsächlich in den Bebauungsplan einsteigen, werden wir das sicher aufnehmen. Jetzt geht es formal erst einmal darum, den Claim abzustecken“, so Ruckh.

Paul Glökler (CDU) erklärte, dass seine Fraktion das Projekt befürworte, bat aber um regelmäßige und frühzeitige Informationen zum Sachstand für den Gemeinderat. „Ich bitte darum, dass der Gemeinderat relativ früh in eine etwaige Diskussion miteinbezogen wird, denn eine sinnvolle und weitreichende Planung, die hier ohne Zweifel nötig ist, muss gut überlegt sein.“