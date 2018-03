„Schandfleck“ in der Färbergasse soll verschwinden

In der Schelklinger Altstadt tut sich derzeit einiges. Nachdem bereits im Januar der Gemeinderat über den Abbruch und Neubau des Hauses in der Färbergasse 12 abgestimmt hat, kommt nun endlich Bewegung in die Geschichte um das Gebäude am Ende der Färbergasse. Seit Jahren wird das Haus immer wieder als „Schandfleck“ der Altstadt bezeichnet. Hier soll nun in Zukunft ebenfalls ein neues Gebäude mit Mietwohnungen entstehen – wenn alles nach den Vorstellungen der neuen Besitzer läuft.

Offiziell bestätigen will die Vorgänge in der Schelklinger Färbergasse niemand, weil offiziell noch nichts in trockenen Tüchern ist. So wie sich die Sachlage nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ allerdings derzeit abzeichnet, hat eine Gesellschaft – an der unter anderem auch ein bekannter Schelkinger Geschäftsmann beteiligt ist – das verfallene Haus am Ende der Färbergasse (Hausnummer 20/22/24) gekauft. Dem vernommenen Plan nach, soll an Ort und Stelle ein neues Mehrfamilienhaus entstehen – mit sieben bis acht Wohnungen.

Probleme mit einem der Vorbesitzer

Probleme hatte es in der Vergangenheit mehrfach mit dem ehemaligen Vorbesitzer der nördlichen Haushälfte gegeben, der weder eine Begehung noch sonst irgendetwas zuließ. Dem scheint die Stadtverwaltung allerdings beigekommen zu sein, jedenfalls sollen in naher Zukunft Nägel mit Köpfen gemacht werden. Verkauft sei das Gebäude bereits, die Räte im Stadtrat warten quasi nur noch auf eine Weiterführung des Projektes. Aus Ratskreisen heißt es, dass dies eine willkommene Sache in der Stadt sei, da sich nun endlich jemand dem Schandfleck annehme.

Einzig der Denkmalschutz könnte den Plänen wohl noch in die Quere kommen. Derzeit ist das Gebäude im Denkmalverzeichnis ein sogenannter Prüffall, wie Saskia Becker aus der Pressestelle des zuständigen Regierungspräsidiums Stuttgart sagt. Das heißt also, dass derzeit noch Experten untersuchen, ob das Gebäude nicht unter Denkmalschutz gestellt werden muss. Eine Abordnung des Regierungspräsidiums Stuttgart war bereits in der Vergangenheit vor Ort und hat sich zumindest ein Bild von der südlichen Haushälfte machen können. Die nördliche Haushälfte blieb den Experten des Regierungspräsidiums verschlossen.

Stadtmauer in Hauswand vermutet

Ursprünglich hatten die Experten sogar vermutet, dass eine Wand des Gebäudes einen Teil der alten Stadtmauer beinhalten könnte. Da aber laut einer Urkarte die Stadtmauer südlich am Gebäude entlang führte, und nicht wie gedacht südwestlich, hat sich hier schonmal ein Punkt in Sachen Denkmalschutz von alleine verabschiedet.

„Dies bestätigte auch die bei der Hausbegehung festgestellte geringe Mauerstärke dieser Außenwand“, unterstreicht Saskia Becker gegenüber unserer Zeitung. Allerdings vermuten die Experten, dass das Gebäude ein altes Badehaus gewesen sein könnte: „Die Lage am Stadtrand und in der Nähe eines Fließgewässers, das die einfache Entsorgung des Schmutzwassers ermöglichte, sprechen für die Interpretation des Gebäudes als einstige Badstube.“ Durch die Aufteilung des Hauses unter mehreren Parteien sei der Gebäudegrundriss verändert worden, heißt es aus dem RP weiter. Konkrete Hinweise auf eine Badstube konnten im besichtigten Gebäudebereich durch bloßen Augenschein nicht erkannt werden. Der Dachstuhl scheint um 1800 erneuert worden zu sein; vereinzelt sind verblattete Kopfbänder vorhanden.

Keine ausreichenden Argumente für Denkmalschutz

Die Besichtigung der südlichen Haushälfte hat bislang keine ausreichenden Argumente für eine Einstufung als Bau- und Kunstdenkmal des Gebäudes nach dem baden-württembergischen Denkmalschutzgesetz erbracht. „Vor einer abschließenden Beurteilung ist es jedoch zwingend nötig, auch die übrigen Bereiche des Hauses zu begehen. Unter Umständen muss darüber hinaus eine bauhistorische Untersuchung angefertigt werden“, bekräftigt Saskia Becker.

Bei dem Anwesen handele es sich nämlich um ein archäologisches Kulturdenkmal. Saskia Becker: „Mit Ausnahme eines Kriechkellers im Südwesten ist der begangene Südteil des Hauses nicht unterkellert. Im Boden sind daher gut erhaltene archäologische Überreste älterer Vorgängerbauten des bestehenden Baus zu erwarten, die Auskunft über die Baugeschichte und einstige Ausstattung der 1356 erstmals erwähnten Badstube geben könnten. Auf der Parzelle ist – südlich vor dem Haus – außerdem mit den Fundamenten der Stadtmauer zu rechnen.“