Sanierung der Ortsdurchfahrt verschiebt sich

Der Baubeginn zur Sanierung der Ortsdurchfahrt Schmiechen wird sich weiter verzögern. War ursprünglich ein angedachter Termin zu Beginn des Monats Juni bereits verschoben worden, hat die Schelklinger Stadtverwaltung nun den Baugbeginn mit dem 20. August fest terminiert. Laut Bauamtsleiter Markus Schmid liegt man in Schmiechen dennoch voll im Zeitplan.

Was lange währt, wird endlich gut. Rund 20 Jahre warten die Einwohner in Schmiechen nun bereits auf die Sanierung der Ortsdurchfahrt. Nachdem man in den Jahren 1999 und 2006 krachend gescheitert war, werden noch in diesem Jahr die Bagger rollen. Ganz ursprünglich war geplant, dass die Bagger bereits im Mai rollen sollten, dann wurde der Baubeginn noch einmal auf Juni verschoben, da das Bauunternehmen Hanna aus Ehingen mehr Zeit für die Bestellung des Materials benötigt, hieß es damals aus der Verwaltung.

Handwerkerferien spielen rein

Jetzt nun machen die Handwerkerferien den Bauarbeitern und der Verwaltung einen Strich durch die Rechnung und verzögern den Baustart in Schmiechen erneut um einigte Wochen. „Der 20. August soll nun der Baubeginn sein“, sagt Schelkingens Bauamtsleiter Markus Schmid auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Dadurch würde sich der Zeitplan zwar ein bisschen nach hinten verschieben, gibt Schmid zu, aber der Auftrag habe erst jetzt nach Zuschusszusagen erteilt werden können. „Dann kommen noch die Handwerkerferien dazu und die Bestellung des Baumaterials über das ausführende Bauunternehmen Hanna benötigt auch noch vier Wochen, bis alle Materialien da sind“, erklärt Schmid die Verzögerungen.

Förderbescheide abgewartet

„Wir mussten halt noch die Förderbescheide abwarten, die ja eine wesentliche Entlastung für uns versprechen“, sagt Ortsvorsteherin Kerstin Scheible, die in der Verzögerung des Baustarts keinen Problem sieht. „Wir hatten geplant, dass der erste Bauabschnitt noch dieses Jahr fertiggestellt werden soll. Trotz der Verschiebung des Baustarts werden wir das aber einhalten können“, so die Ortsvorsteherin im Gespräch mit unserer Zeitung. Zusätzlich verweist Kerstin Scheible auf die derzeitigen Abbrucharbeiten bei der Firma Held, die einen Neubau anvisieren. „Die können jetzt in Ruhe arbeiten.“

Auftrag ist erteilt

Nachdem vom Regierungspräsidium Tübingen nun aber die Zusage für die Fördergelder von Geh- und Radweg eingegangen ist, konnte nun endlich der Auftrag für die Sanierung der Ortsdurchfahrt Schmiechen schriftlich erteilt werden. Bei einem gemeinsamen Besprechungstermin im Rathaus wurde die Baumaßnahme genauer abgestimmt und Termine festgelegt.

Material ist bestellt

Aufgrund der aktuellen Lieferzeiten für das benötigte Material von etwa vier Wochen könnte die bauausführende Firma zwar im Juli noch beginnen, würde dann aber im August die Baumaßnahme während der Handwerkerferien einstellen.

Um die Baumaßnahme in einem Zug fertigzustellen, wurde der Baubeginn nach den Handwerkerferien auf die Kalenderwoche 34 festgelegt. Ab Montag, 20. August, wird dann mit den Arbeiten zum Umbau und Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Schmiechen begonnen.

