Sanierung der Blaubeurer Straße beginnt

Seit dieser Woche rollen die Bagger in der Schelklinger Blaubeurer Straße, um die längste Straße in der Kernstadt zu sanieren. Am Montag wurde zunächst der erste Bauabschnitt von der Schule bis zur Goethestraße eingerichtet.

Voll gesperrt werden muss, nach Aussage von Bauamtsleiter Markus Schmid, zunächst nichts. „Da können die Leute auch drüber fahren“, so Schmid. Während der Baumaßnahme wird die Bushaltestelle an der Blaubeurer Straße (bei PTS) komplett stillgelegt. Der Bus fährt nur noch bis zur Heinrich-Kaim-Schule.

Im Zuge der nun begonnen Tiefbauarbeiten zur Erneuerung der Wasserleitung in der Blaubeurer Straße, besteht die Möglichkeit zum Anschluss an das Erdgasnetz. Hier sind teilweise bereits Erdgasleitungen vorhanden. Hauseigentümer in dieser Straße hätten nun die Möglichkeit, im Zuge der geplanten Baumaßnahme kostengünstig einen Anschluss an das Versorgungsnetz der Netze-Gesellschaft Südwest zu erhalten, teilt die Stadt mit. Hierzu wurden bereits vor einiger Zeit alle Anlieger angeschrieben.

Nach Abschluss der Baumaßnahme liege es im öffentlichen Interesse, mindestens für die nächsten fünf Jahre keine erneute Aufgrabung in diesem Bereich vorzunehmen. Diese Tatsache sollte bei einer möglichen Heizungserneuerung in den nächsten Jahren mit berücksichtigt werden. Dies gelte auch für alle einmündenden Seitenstraßen.

Interessenten können einen Termin für ein unverbindliches Beratungsgespräch unter 07243/ 342 71 00 oder der kostenlosen Kundenhotline 0800/ 362 93 90 vereinbaren.