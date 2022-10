Saisonende im Biosphären-Informationszentrum Schelklingen-Hütten

Das Biosphären-Infozentrum in Hütten hat am Sonntag, 30. Oktober, zum letzten Mal in dieser Saison zu den regulären Öffnungszeiten von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Laut Mitteilung der Einrichtung besteht für Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, sich über Wander- und Ausflugsmöglichkeiten zu informieren.

Gruppen können das Infozentrum auch außerhalb der Saison und den regulären Öffnungszeiten nach Voranmeldung bei der Stadt Schelklingen unter der Telefonnummer 07394 / 248-17, per E-Mail unter biosphaeren-infozentrum@schelklingen.de oder direkt unter mail@infozentrum-huetten.de besuchen.