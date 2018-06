Rukh will in Schelklingen etwas bewegen

Bürgermeisterkandidat Ulrich Ruckh hat sich am Mittwoch seinen potentiellen Wählern in Schmiehcne vorgestellt. Rund 60 Personen hörten sich an, was der Kämmerer der Stadt Schelklingen zu sagen hat.

Im Zahlenwerk der Stadt Schelklingen kennt sich Ruckh aus, seit sieben Jahren arbeitet er als Kämmerer hier. „Das hat mich auch als Mensch verändert“, so der 47-Jährige, der in Neufra bei Gammertingen als ältestes von sechs Kindern aufwuchs und heute mit seiner Frau und den beiden Söhnen in Oggelsbeuren lebt.

Ein Umzug nach Schelklingen, sollte er zum Bürgermeister gewählt werden, sei auch nicht seine „erste Priorität und sicher nicht die erste Handlung“, so Ruckh. Er habe dort Netzwerke und Verpflichtungen. Allerdings schließe er nicht aus umzuziehen, wenn seine Söhne eines Tages aus dem Haus sind.

Auch in kontroverseren Fragen ist Ruckh ebenso ehrlich. So stellt er deutlich klar, dass er zwar die Teilorte stärken und mit einem eigenen Budget ausstatten will, trotzdem sei manches nicht unumkehrbar und Dinge wie das Ausstellen von Ausweisen werde auch in Zukunft nicht in jedem kleinen Rathaus möglich sein.

Um die Einnahmen der Stadt zu verbessern, will Ruckh Betriebe und Dienstleister in die Stadt und ihre Teilorte locken. Großes Potential sehe er allerdings nur auf dem ehemaligen Mundepot hinter Ingstetten. Der große Vorteil hier sei die Entfernung zu Ingstetten. Dadurch könne man auch einen Betrieb ansiedeln, der woanders als störend wahrgenommen würde.

Auf die provokante Frage, wie viele Flüchtlinge sich Schelklingen leisten könne, antowrtet Ruckh: „Das ist keine Frage, was das kostet.“ Die Flüchtlinge würden der Gemeinde zugewiesen. „Und dann stehen da zehn Mneschen und die müssen wir menschenwürdig unterbringen.“ Sollten noch viele Flüchtlinge kommen, dann würde das auch viel kosten und Projekte wie die Ortsdurchfahrt in Schmiechen könne man sich dann nicht mehr leisten. „Aber so etwas kann sich dann auch keine andere Gemeinde mehr leisten.“

Nach dem Einsparpotential im Verwaltungshaushalt gefragt antwortete Ruckh, dass er nur Einsparpotential sehe, wenn man Standards abbaue. Wenn man in diesem Bereich unbedingt sparen wolle, müsse man sich überlegen, ob man alle Einrichtungen, also zum Beispiel die kleinen Grundschulen auf dem Land, unbedingt erhalten wolle. Außerdem sehe er gegebenenfalls Potential dafür, zwei Stellen im Rathaus einzusparen.

Auf die Frage, warum er Bürgermeister werden wolle, wo doch so viel im Argen liege, erwiderte er: „Hier kann ich etwas bewegen.“