Ronja Kemmer besucht Schelklingen

Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer hat sich bei einem Besuch in Schelklingen über die Bedürfnisse und Probleme der örtlichen Bücherei und der Kinderbetreuungseinrichtung „Bunte Welt“ informiert. Zusammen mit Bürgermeister Ulrich Ruckh, Hauptamtsleiter Edgar Sobkowiak und CDU-Fraktionschef Heinz Zeiher war sie vor Ort und sprach mit den Mitarbeitern der Einrichtungen.

Der erste Halt ihres Gemeindebesuchs führte die CDU-Politikerin Kemmer in die Kinderbetreuungseinrichtung „Bunte Welt“. Dort nahm sie am Morgenkreis teil und schaute sich im Anschluss die Räumlichkeiten an. Kindergartenleiterin Tanja Baier führte die Gäste und beantwortete Fragen. Ein großes Thema sei nach wie vor das Personal. Der Betreuungsbedarf steige zwar stetig, doch die benötigten Erzieherinnen und Erzieher seien Mangelware. „Wenn das Personal fehlt, müssen wir Gruppen schließen und können unserem Betreuungsauftrag nicht mehr richtig nachkommen“, sagt Bürgermeister Ulrich Ruckh. Das Problem liege an einem generellen Mangel an Arbeitskräften in der Branche. Der Bedarf sei durch gesetzliche Regelungen sprunghaft angestiegen und könne jetzt nicht mehr bedient werden, zudem seien die Ausbildungsklassen nicht gerade überfüllt, argumentierte Heinz Zeiher. Hauptamtsleiter Sobkowiak stimmte zu. „Ich könnte sofort fünf zusätzliche Kräfte einstellen. Die Ausschreibungen laufen bereits seit Jahresbeginn“, so Sobkowiak, der im gleichen Atemzug aber auch auf einen Missstand hinweist. Im sozialen Bereich würden meist nur noch unbefristete Verträge angeboten, während in technischen Bereichen der Verwaltung immer noch befristete Arbeitsverträge gang und gebe seien. „Da werden von oben teilweise verschiedene Bereiche gegeneinander ausgespielt. Wir als Kommune und Arbeitgeber bekommen da dann eine Wertung in die Personaldebatte, die wir nicht beabsichtigen oder wollen“, sagt Bürgermeister Ruckh. Zudem seien vernünftige Bedarfspläne und eine zukunftsfähige Stellenplanung immer schwieriger.

Bücherei hat Probleme mit langsamem Internet

Ihren nächsten Stopp legte Kemmer in der örtlichen Bücherei ein. Dort führte Büchereileiterin Christine Hauke durch das Haus und berichtete Kemmer zuerst vom aktuellen Bestand und den sich gut entwickelnden Ausleihzahlen sowie einigen neuen gut funktionierenden Kooperationen mit Vereinen und Schulen. Der Erfolg der Bücherei sei jedoch unmittelbar damit gekoppelt, wie viele Neuanschaffungen pro Saison möglich seien. „Wenn wir nichts tun in Sachen Medien merken wir schnell, dass die Ausleihzahlen zurück gehen.“

Das System der „Onleihe“ funktioniere und findet immer mehr Nutzer. Allerdings sorgt hier neben Strukturproblemen der Anbieter vor allem die schlechte Internetanbindung der Teilorte für Probleme. „In manchem Teilort ist das eine Über-Nacht-Aktion, wenn sich jemand wenige Megabyte eines Hörbuches runterladen will“, sagt Christine Hauke. Zudem kritisierte sie die zwölfmonatige Sperre von Verlagsseite für Digitalausgaben von Büchern. „Es ist schlimm, dass es hierfür keine gesetzlichen Regelungen gibt. Faktisch bedeutet das eine klare Benachteiligung von ärmeren Menschen, die sich den Kauf nicht leisten können.“ Ronja Kemmer versprach die Anregungen mitzunehmen und in den entsprechenden politischen Gremien in Berlin anzusprechen.