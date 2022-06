Reh stirbt durch Autounfall bei Schelklingen

Ein Reh ist am Dienstag bei Schelklingen durch einen Autounfall gestorben. Wie die Polizei mitteilt fuhr gegen 22 Uhr ein 39-Jähriger mit seinem Audi von Schelklingen in Richtung Ringingen. Von rechts sprang das Reh auf die Straße. Es stieß mit dem Auto zusammen und erlitt tödliche Verletzungen. Diesen erlag es am Straßenrand. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Audi auf etwa 3.000 Euro.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm registriert die Polizei im Schnitt täglich Unfälle mit Wildtieren. Die Polizei mahnt zu besonderer Aufmerksamkeit. Denn: „Je größer das Tier, desto gefährlicher wird der Unfall für die Menschen im Auto“, so die Warnung der Polizei.

Bei Zusammenstößen mit schwerem Wild entstünden meist hohe Sachschäden von Tausenden Euro an den Fahrzeugen. Ein Beleg, dass hohe Kräfte bei den Unfällen wirken. Die Polizei rät, besonders bei Dämmerung und in der Nacht mit Wildwechsel zu rechnen. Insbesondere auf Straßen, die durch Warnschilder gekennzeichnet sind. Autofahrer sollen hier langsam fahren, aufmerksam und bremsbereit sein. Und den Sicherheitsabstand einhalten, falls der Vorausfahrende plötzlich bremsen muss. Tipps der Polizei, wenn Tiere auf oder neben der Straße zu sehen sind: abblenden, bremsen, hupen oder anhalten.

Verletzte oder verendete Wildtiere dürfen auf keinen Fall angefasst oder mitgenommen werden, heißt es seitens der Polizei. Die verletzten Tiere könnten in Panik geraten oder mit Krankheiten infiziert sein. Es wird empfohlen, die Polizei zu verständigen. Die informiere den zuständigen Jagdpächter und stelle Autofahrern eine Wildunfallbescheinigung aus.