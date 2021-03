Raus in die Natur - mit der Entdeckerkarte

Die Entdeckerkarte ist ab sofort kostenlos in den 28 Geopark-Infostellen und den Tourist-Infos der Schwäbischen Alb erhältlich. Eine PDF-Version gibt es auf

„Entdecken, erleben, verstehen“ lautet das Motto der neuen sogenannten Geopark-Entdeckerkarte des UNESCO-Geoparks Schwäbische Alb. Diese stellt die Natur in den Mittelpunkt. Mit ihr kann man die Schwäbische Alb neu entdecken und erleben: individuell, abseits von ausgetretenen Routen und mit einem geschärften Blick für die Geologie der schwäbischen Heimat. Sie ist ab sofort kostenlos erhältlich.

Verständliche Symbolik und Legende

Über Koordinaten auf dem Smartphone navigiert sie Besucher punktgenau zu über hundert Orten auf der ganzen Schwäbischen Alb und macht so die Wanderung zur Entdeckertour für die ganze Familie. Dank einer verständlichen Symbolik, Farbgebung und Legende ist die Karte übersichtlich und leicht zu handhaben.

Geopark individuell entdecken

Unter den Stichworten „Geologie hautnah“ und „Geologisches Highlight“ findet man Höhlen, Fossilsammelstellen, außergewöhnliche Felsformationen, geheimnisvolle Täler und sehenswerte Geopoints mitten im Wald. Geopark-Geschäftsführer Siegfried Roth erklärt: „In jeder Ecke der Schwäbischen Alb gibt es Zeugnisse einer faszinierenden Vergangenheit. Man muss nur die touristische Brille abnehmen und genau hinschauen. Deshalb ist unsere Entdeckerkarte ein Angebot, das gerade in der Pandemie dazu animiert, die Wanderstiefel zu schnüren und den Geopark individuell zu entdecken.“

Verständnis für Natur erhöhen

Nebenbei vermittelt die Karte Wissen „to go“. Was ist zum Beispiel eine Doline? Wo kann ich Bohnerz im Waldboden finden? Oder warum sprudelt diese Quelle nur manchmal? Solche Wissenshäppchen erklären Beobachtungen am Wegesrand und die Erdgeschichte im Gelände. Sie erschließen das Verständnis für die Natur, in der man gerade wandert, oder für die Steine, auf denen man im Moment steht.

Einzigartiges Erbe

Das Ziel der Entdeckerkarte ist es, den Blick in alle Richtungen zu weiten. „Hier fängt Nachhaltigkeit bereits an“, sagt Geopark-Vorsitzender und Schelklingens Bürgermeister Ulrich Ruckh. „Wer nur von einem Highlight zum anderen hetzt, verpasst unter Umständen das Wesentliche. Als UNESCO-Geopark wollen wir Menschen für das einzigartige Erbe dieses Planeten sensibilisieren. Deshalb ist die Entdeckerkarte auch ein Bildungsmedium, das sich sehr spannend liest.