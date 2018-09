Publikum gebannt vom Höhlenkonzert

Mit urtümlicher Musik hat Christoph Haas am Samstag zusammen mit seinen Gästen den spärlich ausgeleuchteten Hohle Fels bei Schelklingen erfüllt. Dicht gedrängt saß das vom akustischen Geschehen gebannte Publikum auf allen Ebenen und entlang der steilen Wege des innerirdischen Doms.

Mit „Erde und Luft, Feuer und Wasser kommen und vergehen“ umschrieb der archaische Klangpoet die in hörbaren Frequenzen schwingende Wahrnehmung des Daseins. In Rose Ausländers Dichtung fand er die sprachliche Fassung der seit prähistorischer Zeit in musikalischem Rhythmus sich äußernden Bewegung: „Mit neuen Gedanken alt werden, jung bleiben an uralten Gedanken, teilhaben am unsterblichen Leben, unsterblichen Sterben.“

Mit „Mother Earth“ umschreibt Haas als Motto der Veranstaltung die animistisch beseelte Quelle des Lebens. Pachamama nennen Bewohner der Anden in Südamerika den Urgrund des universalen und in Musik bewusst werdenden Gefüges.

Einfache aber eindringliche Melodien

Passend zum Ort der Darbietung bestand das Instrumentarium aus Klangerzeugern, die wie vor alter Zeit auch heute noch staunende Kinder zu inspirierenden Empfindungen anregen, wenn einer mit einer steinernen Pfeilspitze angezupften Bogensehne ein Ton entspringt oder beim Anblasen eines kleinen Röhrenknochens sich Geräusch in hohen Klang verwandelt. Dieses demonstrierte Gabriele Dalferth mit einem der im Hohle Fels gefundenen Flöte nachgestalteten Aerophon. Einfache aber eindringliche Melodien brachte sie darauf hervor. Mit klingenden Steinen, Muschelhörnern, Schwirrhölzern, Trommeln, Rasseln und Musikbögen gestaltete die Banda Maracatú dazu den orchestralen Hintergrund. Eine neuzeitliche Steel Pan erweiterte das Klangspektrum. Aus Vokalisen entwickelte sich das Singen der Stimmen im Fortgang des Klangprozesses bis zur vitalen Lebensäußerung der südafrikanischen San. Das sind die, welche, wie einst die hiesige Urbevölkerung, etwas auf dem Boden auflesen, Sammler und Jäger also. Als Schamane brachte Rudi Walter die Religion ins Spiel.