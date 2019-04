Prozess nach Brand in Schelklingen: Jugendliche sollen in Haft

In der Verhandlung gegen zwei Jugendliche wegen schwerer Brandstiftung in Schelklingen und versuchten Mordes hat Staatsanwältin Tamara Schultze-Fabricius in ihrem Plädoyer nun beantragt, gegen die beiden Angeklagten jeweils eine Jugendstrafe von vier Jahren und sechs Monaten zu verhängen. Der Vorwurf lautet: versuchter Mord in drei tateinheitlichen Fällen in Tateinheit mit besonders schwerer Brandstiftung und weiteren kleineren Delikten.

Weil sie bei einem nächtlichen Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Schelklingen nicht die erhoffte Beute gefunden haben, sollen die Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren im Oktober vergangenen Jahres das Gebäude angezündet und den Tod von drei Bewohnern in Kauf genommen haben. Weil es sich bei den Angeklagten um Minderjährige handelt, findet die Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Rechtsanwalt Thorsten Storp hielt bezüglich seines Mandanten die Täterschaft an einem versuchten Mord und einer besonders schweren Brandstiftung für nicht erwiesen und beantragte, seinen Mandanten wegen kleinerer Delikte zu einer Jugendstrafe zu verurteilen, die zwei Jahre nicht überschreiten und zur Bewährung ausgesetzt werden sollte. Vom Vorwurf des versuchten Mordes und der besonders schweren Brandstiftung beantragte der Rechtsanwalt seinen Mandanten freizusprechen. Das teilt Alexander Spengler, Sprecher des Ulmer Landgerichts mit. Rechtsanwalt Mihael Milosevic hielt keine der seinem Mandanten vorgeworfenen Taten für erwiesen, allenfalls jedoch eine Hehlerei. Er beantragte, seinen Mandanten wegen der Hehlerei zu einer Erziehungsmaßregel zu verurteilen und ihn im Übrigen freizusprechen.

Das Urteil wird im Laufe des Nachmittages am 6. Mai verkündet werden. Sowohl die Urteilsverkündung als auch die Urteilsbegründung werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.