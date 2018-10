Protestanten und Katholiken feiern beim Weinfest

Das nunmehr siebte Weinfest der evangelischen Kirchengemeinde Schelklingen hat am Sonntag stattgefunden. Pfarrer Thomas Ströbel und der Kirchengemeinderat initiierten es einst, und weitere kirchliche Gruppen helfen bei der Ausrichtung, diesmal zum Beispiel die neun kommenden Konfirmanden, was eine stattliche Gruppe für die Diasporagemeinde darstellt. Doch die Ökumene wird in Schelklingen intensiv gelebt und deshalb war der Gemeindesaal voll mit Gästen besetzt. Wie üblich wurde auch die Verlängerung der Pauluskirche für die Festgäste benötigt, wo weitere 50 Gäste Platz finden konnten. Protestanten und Katholiken nehmen stets gerne an dem Weinfest teil.

Mancher Besucher nahm sich die Zeit im Anschluss an das Mittagessen, um noch einmal zum Altar zu gehen und den von der Mesnerin gestalteten Erntealtar aus der Nähe anzuschauen. Die neue kirchliche Jugendgruppe „Teen Stage“, die sich dem Singen und Theaterspiel widmen möchte, wirkte im Erntedankgottesdienst mit. Verköstigen konnten sich die Besucher beim Weinfest mit Kürbissuppe, Maultaschen, Kaffee und Kuchen und, wie gehabt, mit Weinen von der Winzerfamilie Warth aus Untertürkheim, weil bekanntlich ein persönlicher Kontakt zwischen dem Pfarrer und dem Winzer besteht. Winzer Warth ließ sich heuer in Schelklingen durch seine Mutter, die auch einmal das Flair des hiesigen Weinfestes erleben wollte, seine Ehefrau und seinen Sohn vertreten. Für die Winzerfamilie Warth stellte das abwechselnd feuchte und sehr heiße Jahr 2018 ein sehr gutes Erntejahr dar. Die Ernte ist heuer bereits abgeschlossen. Die Weinessigfliege ist weiterhin ein Problem, aber je kürzer die Ernte dauert, desto weniger greife das Insekt die Trauben an. Der Befall sei dieses Jahr nicht stark, aber einzelne Trauben mussten beseitigt werden, erklärt Winzerin Christa Warth.

Film- und Traumschiffmusik

Weil zu einem rundum gelungenen Fest auch Musik gehört, trat diesmal das Akkordeonorchester Rommel mit sieben Personen am Festnachmittag auf. Das Orchester pflegt seit neuestem eine intensive Partnerschaft mit der evangelischen Kirchengemeinde, weil der evangelische Gemeindesaal jetzt ihr neues „Probelokal“ ist. Die Akkordeonspieler und ein E-Gitarrist brachten zum Weinfest Film- und Traumschiffmusiken mit. Die Ökumene wird in der evangelischen Kirchengemeinde auch beim Seniorennachmittag gepflegt, der von Mitgliedern und Nichtmitgliedern gleichfalls besucht werden darf. Der nächste Seniorentreff findet am heutigen Donnerstag um 14.30 Uhr zum Thema Erntedank statt.