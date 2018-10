Projektchor zum Liederkranz-Jubiläum

In Schmiechen hat sich ein neuer Projektchor gegründet, der mehrere Ziele mit seinem Auftritt am kommenden Sonntag verfolgt. Mit der Umrahmung des Gottesdienstes am Sonntag, 21. Oktober, ab 10 Uhr geht es um die Feier des 170-jährigen Bestehens des Liederkranzes Schmiechen. Bekanntlich ruht der Verein zwar mangels aktiver Sänger, doch bewog der runde Geburtstag den Vorsitzenden Fridolin Späth beim in Schmiechen inzwischen bewährten Projektchorleiter Martin Danes wegen einer musikalischen Würdigung anzufragen. Erst im vergangenen Jahr hat der Münchner Danes, der mit der einstigen Schmiechenerin Anja Heuschmid verheiratet ist, einen Projektchor zum hundertjährigen Bestehen der Statue „Friedenskönigin“ auf die Beine gestellt und nahm auch die nächste Herausforderung an.

Mit dem Liederkranzjubiläum werden auch drei Persönlichkeiten gewürdigt, die in der Region, genauer gesagt in Ehingen, Schelklingen und Schmiechen wirkten. Zuerst geht es um das Leben und Wirken des Schmiechener Pfarrers und Kirchenmusikers Franz Xaver Reihing (1804-1888), dessen Name im süddeutschen Raum Bekanntheit erlangt. „Wir möchten das Bewusstsein für Franz Xaver Reihing wieder schärfen“, betont der Projektchorleiter. Reihing übernahm 1836 die Kirchengemeinde Schmiechen und wirkte hier beinahe unglaubliche 52 Jahre lang bis zu seinem Tod vor nun 130 Jahren. Das Pfarrersamt des musikaffinen Autodidakten fiel in eine Zeit musikalischer Kühnheiten in Kirchen, mit abgewandelter Opernmusik und gar Tuschs mit Pauken und Trompeten, was zur Diskussion über die Abschaffung der Kirchenmusik geführt habe, was Reihing jedoch abwenden konnte. Er gründete 1848 den Schmiechener Kirchenchor sozusagen als Testchor für seine Kompositionen, die meist Abwandlungen passender Musik für den Gottesdienst waren. Schmiechener Schulkinder wurden im Chorgesang geschult, was einen Sängerstamm schuf.

Franz Xaver Reihing erstellte im Auftrag des Bischofs das erste einheitliche katholische Gesangbuch im Bistum, das 1865 als Vorläufer des heutigen Gotteslobs erschien. Außerdem verfasste Reihing Handbücher über die Verbindung von christlicher Lehre mit Musik in der heiligen Messe. Schon als 13-Jähriger hatte Reihing mit einem „Singfundament“ das Fundament seines schöpferischen Schaffens gelegt. 1924 entwickelte sich aus dem Schmiechener Kirchenchor heraus der Liederkranz, der seine 170-jährigen Wurzeln geltend macht. Der rührige Pfarrer, der in Rottenburg am Neckar als ältester Sohn eines Küfers und einer Bauerntochter geboren worden war, übernahm in Schmiechen auch die Aufgabe als Ortschronist. Er liegt unter dem Friedhofskreuz begraben und ihm ist eine Straße in Schmiechen gewidmet.

Rund 30 Schmiechener, Schelklinger und andere Teilortbewohner sowie Allmendinger machen in dem Projektchor mit, der auch das musikalische Wirken des Schelklinger Lehrers und Nachkriegsbürgermeisters Heinrich Kirchner sowie des Ehinger Organisten, Komponisten und Chorleiters Georg Zoller würdigen wird. Zum Festgottesdienst, den Pfarrer Walter Ruoß zelebrieren wird, sollen aus einer Messe Zollers das Kyrie und Agnus Dei, ein Salve Mater von Kirchner und mehrere Titel von Reihing vorgetragen werden. Das sind zum Beispiel „O Gott, streck aus die milde Hand“ aus Reihings „Processionale“ von 1856, „Jesu, Jesu komm zu mir“ von Reihing aus dem Diözesangesangbuch von 1865 sowie Reihings Lied auf den Schmiechen Kirchenpatron St. Vitus. Es ist nicht bekannt, ob Reihing das Lied mit den zwölf Strophen selbst komponierte oder eine bestehende Version arrangierte. Reihings „Processionale“ ist ein Handbuch für Prozessionen, Bittgänge und Beerdigungen. Veröffentlicht hat er auch eine Versperale, eine Cantionale Chori, Andachten und mehr und zahlreiche Handschriften verfasst.

Eventuell wird auch das von Projektchorleiter Martin Danes komponierte Lied „Maria, Friedenskönigin“ gesungen. Der studierte Sänger Martin Danes ist Dozent an der Münchner Hochschule für Musik und Theater, leitet den Fachbereich „Chöre“ an einer bayrischen Musikschule, gibt Konzerte und arbeitet auch als Gesangspädagoge.