Projektchor singt Gospelsongs und bereitet Gottesdienst vor

Unter der Leitung von Angelika Köder, die sowohl den evangelischen als auch den katholischen Kirchenchor in Schelklingen betreut, hat sich ein Projektchor für Gospelsongs gebildet. Jeweils mittwochs um 20 Uhr treffen sich die Hobbysängerinnen und -sänger seit Mitte April einmal in der Woche im evangelischen Gemeindehaus neben der Pauluskirche in Schelklingen. Geprobt wird für einen Gospelgottesdienst, der am Sonntag, 17. Juni, in der Pauluskirche stattfindet und von Pfarrer Thomas Ströbel gehalten wird.

Vierter Gospelgottesdienst

Bereits das vierte Jahr in Folge bereitet derzeit Pfarrer Thomas Ströbel den Gospelgottesdienst, der jeweils einmal im Jahr stattfindet, vor. Ein Teil des Gottesdienstes am Sonntag, 17. Juni, bildet der ökumenische Gospelchor, der sich derzeit unter der Leitung von Angelika Köder bildet. Rund zehn Personen haben sich in den vergangenen Wochen als harter Kern des Projektchors herausgebildet und es werden noch weitere Sänger gesucht. „Wer Interesse hat, mitzusingen, kann gerne am Mittwochabend einfach vorbeikommen“, sagt Chorleiterin Angelika Köder. Der morgige Mittwoch sei dann allerdings der letzte Termin, an dem noch neue Sängerinnen oder Sänger einsteigen könnten. Danach sei es zu spät, um noch einzusteigen, weil die Proben dann zu weit fortgeschritten seien.

Drei Lieder werden vorbereitet

Derzeit proben die Sängerinnen und Sänger drei Songs für den Gottesdienst am 17. Juni: „Heaven is a wonderful place“, „Sometimes I feel like a motherless child“ und „Stand still Jordan“ werden zum Gospelgottesdienst in der evangelischen Kirche in Schelklingen erklingen. Die nächste Probe findet am morgigen Mittwoch, 25. April, um 20 Uhr statt.