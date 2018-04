Premiere des Smart-Treffs wird gut angenommen

Der erste Smart-Treff, auch Kluger Treff genannt, hat auf dem Firmengelände von Elektrotechnik Strobl stattgefunden. Die Veranstaltung darf als kleine Leistungsschau in einem Zwischenjahr der groß angelegten Leistungsschauen in der Stadthalle angesehen werden. Die Premiere des Smart-Treffs wurde gut angenommen. Ein Wunsch sei es, solch einen Treff reihum bei den Gewerbevereinsmitgliedern in den kommenden Jahren auszurichten, dort wo die räumliche Möglichkeit besteht.

Auf dem Firmengelände von Michael Strobl beteiligten sich zehn Betriebe, davon mehrere, die Strobl gehören. Zusätzlich fanden sich drei Gemäldeaussteller, die dem Gewerbeverein als Unternehmer angehören, sowie Gewerbetreibende, die die Gäste bewirteten. Für die Bewirtung sorgten Metzgerei Boos, das Café „Vis à Vis“ und der Pfälzer Spezialitätenhändler Harry Reichert.

Hüpfburg für die kleinsten Besucher

Eine große Hüpfburg war gleich ab Beginn Anlaufstelle für Kinder. Für die jüngsten Besucher gab es auch eine Spielstraße. Rund um das Firmengebäude und im Inneren verteilten sich die externen Firmeninhaber und gaben auf individuelle Anfragen Auskunft. Gleich im Verkaufsbereich des zu Elektrotechnik Strobl gehörenden Ladengeschäfts stand Ralf Müllern und informierte über Treppen im Allgemeinen und konnte eine Metalltreppe in den ersten Stock als sein Werk präsentieren. Firma Strobl hat für die kleine Leistungsschau insbesondere Gewerbevereinskollegen in sein Haus geholt, die beim Umbau des Gebäudes mitgearbeitet hatten. So machten Schreinermeisterin Ute Heimberger, Kästle Galabau und der Dettinger Stefan Schulz (Sanitäre Installationen) mit. Auch die AOK und MR Immobilien waren vertreten. Als Gemäldeaussteller zeigten Architekt Ralf Burger, Raumausstatter Heiner Hirning, Versicherungsmakler Heinz Schwer und die Tochter eines Strobl-Mitarbeiters, Nicole Vielland, welche Kreativität beim Malen in ihnen steckt.

Fitnesstant und Thaiboxen

Das Gelände von Elektrotechnik Strobl nahe dem Bahnhof ist so groß, dass auch noch Platz für ein Unterhaltungsprogramm bestand. In dem Firmengebäude sind neben der Elektrotechnik, auch Strobls Schaltanlagenbau und die Mess-, Steuer- und Regeltechnik mit Namen MSR Gebäudetechnik ansässig, außerdem gehört die Best IT GmbH zum Firmengeflecht. Im Programm ging es um Sportliches: Athletik, Fitnesstanz und Kampfsport thailändischer Art. Firmeninhaber und Gewerbevereinschef Michael Strobl und Ehefrau Gertrud haben den Smart-Treff maßgeblich mit ihren Mitarbeitern und Unternehmerkollegen organisiert und unter dem Dach des Schelklinger Gewerbevereins angemeldet und ausgerichtet.