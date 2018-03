Postagentur kommt beim Blumenhändler unter

Für die Postagentur in der Schelklinger Innenstadt ist eine Lösung gefunden worden. Blumenhändler Walter Haimerl aus Allmendingen, der an der Marktstraße in Schelklingen eine Zweigstelle seines Geschäfts betreibt, übernimmt ab Mitte Juli die Postagentur von Ute Wekwert, die neben dem Blumengeschäft ein Tabak- und Lottogeschäft betreibt. Mit der Übernahme einher geht auch eine wesentliche Erweiterung der Öffnungszeiten im Vergleich zur jetzigen Postagentur. Wenn Haimerl die Geschäfte übernimmt, werden die Öffnungszeiten der Postagentur an die des Blumengeschäfts angeglichen. Einzig die Leistungen für den Bereich Postbank wird es in Schelklingen nicht mehr geben.

Blumen Haimerl wird voraussichtlich ab 12. Juli die Postagentur in der Schelklinger Stadtmitte übernehmen. Die Öffnungszeiten der Postagentur entsprechen den gewohnten Ladenöffnungszeiten. „Somit stehen wir unseren Kunden künftig an rund 33 Stunden in der Woche für Postdienstleistungen zur Verfügung“, sagt Walter Haimerl, der bereits in Öpfingen eine Postagentur in seinem Geschäft integriert hat. „Wir freuen uns, dass wir künftig diese wichtige Leistung für Schelklingen anbieten können, nachdem sich die bisherige Betreiberin der Postagentur zurückzieht“, so Haimerl weiter. Mit der Übernahme durch Walter Haimerl werden Postbankleistungen nicht mehr angeboten. Dies sei auch keine Pflichtaufgabe nach dem geltenden Gesetz, hieß es dazu lapidar von der Presseabteilung der Deutschen Post in München. Laut Haimerl ist dies auch in Schelklingen nicht notwendig, da es nur sehr wenige Postbankkunden in der Stadt gebe. Ansonsten werden die Kunden der neuen Postagentur von Walter Haimerl den gewohnten Service erhalten.

Bürgermeister Ulrich Ruckh, dem ein nahtloser Übergang der Geschäfte in der Postagentur sehr wichtig ist, begrüßt diese Entwicklung: „Als ich erfahren habe, dass Frau Wekwert aufhört, war ich schon leicht geschockt und habe befürchtet, dass wir keine Postdienstleistungen mehr in der Innenstadt anbieten können.“ Eine Postagentur sei enorm wichtig für die Infrastruktur, von daher sei er sehr glücklich und auch beruhigt mit der jetzt gefundenen Lösung.

Regionales statt Postagentur

„Die Entscheidung, mit dem Betreiben der Postagentur aufzuhören, ist Ende vergangenen Jahres gefallen“, sagt Ute Wekwert, die bisher die Geschäfte für die Post in Schelklingen geführt hat. Seit der Privatisierung sei sie mit dabei und das seien inzwischen immerhin fast 20 Jahre. Anstatt der Postagentur will Ute Wekwert nun regionale Produkte in ihrem Tabak- und Lotttogeschäft integrieren. „Von daher bin ich schon froh, dass wir eine so gute Lösung gefunden haben“, sagt Wekwert.