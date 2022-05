Positive Bilanz und viele Ehrungen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach coronabedingtem Ausfall im Jahr 2020 und coronabedingter Verschiebung im Jahr 2021 konnte der SSV Hütten in diesem Jahr seine Hauptversammlung wieder wie gewohnt im Frühjahr stattfinden lassen. Vorstand Gunter Kiem durfte rund 40 Mitglieder in der Schmiechtalhalle willkommen heißen. Sein besonderer Gruß ging an Ortsvorsteher Stefan Tress, die Ortschaftsräte und Ehrenmitglied Max Raiber.

Vorstandskollege Steffen Stark berichtete anschließend von einem leichten Rückgang der Mitgliederzahlen in 2021, welcher aber in diesem Frühjahr durch das erst kürzlich ins Leben gerufene Kinderturnen für Kinder im Alter zwischen 2 und 6 Jahren wieder ausgeglichen werden konnten. Schriftführerin Sandra Deschler ergänzte seinen Rückblick mit Informationen aus der letzten Ausschusssitzung und einem Ausblick auf das Vereineschießen am 15. Juni und die Dorfhockete am 6. und 7. August. Susanne Schwarzmann konnte anschließend im Kassenbericht von einer Zunahme des Vereinsvermögens berichten.

Es folgten die Berichte der verschiedenen Abteilungen. Matthias Bächtle für die Schützen, Manuel Auber als Vertretung von Raphael Pianezzola für den FC Schmiechtal, Leonie Schwarzmann für die Leichtathletikabteilung (welche derzeit nur mit Kinder-Aerobic und Kinderturnen aktiv ist) und Ralf Beck für die AH-Fußball. Der Bericht Frauenturnen wurde von Armin Mutschler in Vertretung von Petra Mutschler vorgetragen und der Bericht der Tennisabteilung von Herbert Eisele in Vertretung von Ute Engel.

Auch die beiden Kassenprüferinnen Petra Keller und Carmen Baur waren verhindert, so dass Ortsvorsteher Stefan Tress den Prüfbericht verlas. Die anschließende Entlastung der Vorstandschaft erfolgte einstimmig.

Für langjährige Vereinsmitgliedschaft konnten geehrt werden: 25 Jahre Bernd Bloching, Melissa Eisele, Sabrina Eisele, Cindy Eisele, Marc Engel, Anna Herzog, Michael Müller, Marion Müller, Florian Müller, Simon Neher, Katrin Neher, Thomas Neher, Steffen Stark und Alina König. 40 Jahre Charlotte Späth und Thomas Uhl. 50 Jahre Alfred Braun, Karl Heimberger, Bernd Lange und Ulrich Raiber. Die höchste vereinsinterne Ehrung konnten Gerhard Handschell und Max Raiber für 60-jährige Mitgliedschaft in Empfang nehmen.

Zum Ausklang bekamen die Anwesenden einen Zusammenschnitt der Feierlichkeiten anlässlich des 75-jährigen Jubiläums des SSV Hütten aus dem Jahre 1988 zu sehen.